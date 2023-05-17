Рэшфорд возобновил тренировки перед выездом МЮ к "Борнмуту"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд возобновил тренировки и будет готов помочь "Манчестер Юнайтед" в концовке сезона.

25-летний Рэшфорд, забивший 29 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу из-за травмы ноги.

Потеря лучшего бомбардира команды вызвала тревогу среди фанатов "Юнайтед" в свете приближения финала Кубка Англии и развязки в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако в среду Рэшфорд приступил к занятиям в общей группе, что обеспечивает ему хорошие шансы отправиться с командой Эрика Тен Хага на выезд к "Борнмуту" в субботу.

"Насчет Маркуса Рэшфорда и Скотта Мактоминея есть хорошие новости, они оба вернулись к тренировкам", — гласит заявление "Юнайтед".


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 17.05.2023 15:50 # danilych89
    новость, конечно, хорошая, но если учитывать тот факт, что с потерей Варана и Мартинеса у МЮ в защите жопа, то обнадеживает слабовато.

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  2. true-manc 17.05.2023 15:03 # true-manc
    опять екстренно воскресили трешфорда тупицы, форсировав восстановление. как бы снова не поламался в первых матчах единственный тащер секты

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