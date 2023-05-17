Рэшфорд возобновил тренировки перед выездом МЮ к "Борнмуту"

Нападающий Маркус Рэшфорд возобновил тренировки и будет готов помочь "Манчестер Юнайтед" в концовке сезона.

25-летний Рэшфорд, забивший 29 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу из-за травмы ноги.



Потеря лучшего бомбардира команды вызвала тревогу среди фанатов "Юнайтед" в свете приближения финала Кубка Англии и развязки в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако в среду Рэшфорд приступил к занятиям в общей группе, что обеспечивает ему хорошие шансы отправиться с командой Эрика Тен Хага на выезд к "Борнмуту" в субботу.



"Насчет Маркуса Рэшфорда и Скотта Мактоминея есть хорошие новости, они оба вернулись к тренировкам", — гласит заявление "Юнайтед".