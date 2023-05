Тоттенхэм" откроет мурал в честь Кейна

"Тоттенхэм" откроет мурал близ своего стадиона в честь нападающего Харри Кейна перед заключительным домашним матчем сезона.

В ближайшую субботу "шпоры" попрощаются со своими болельщиками, сыграв против "Брентфорда" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



"Тоттенхэм" уже не имеет шансов на попадание в Лигу Чемпионов, и в целом это получился крайне неудачный сезон для "шпор". Но если к кому и не может быть особых претензий у фанатов, то это Кейн.



29-летний Кейн регулярно забивал и сейчас является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 27 голами, уступая только Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити".



Кроме того, ранее в этом сезоне Кейн, чей контракт по-прежнему истекает в следующем году, стал лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма".



Чтобы отметить достижения Кейна, "Тоттенхэм" решил создать специальный мурал высотой в три этажа, работа над которым стартовала в понедельник.



Мурак будет расположен на Уайтхолл-стрит, по которой фанаты "Тоттенхэму" идут со станции метро до стадиона и обратно в дни матчей.



Изображение Кейна будет дополнено надписью "Харри Кейн, он один из наших" ("Harry Kane, he's one of our own"), сообщает Evening Standard.



Добавим, недавно президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви выразил надежду, что однажды клуб установит статую в честь Кейна.