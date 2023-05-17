Тоттенхэм" откроет мурал в честь Кейна

Харри Кейн "Тоттенхэм" откроет мурал близ своего стадиона в честь нападающего Харри Кейна перед заключительным домашним матчем сезона.

В ближайшую субботу "шпоры" попрощаются со своими болельщиками, сыграв против "Брентфорда" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

"Тоттенхэм" уже не имеет шансов на попадание в Лигу Чемпионов, и в целом это получился крайне неудачный сезон для "шпор". Но если к кому и не может быть особых претензий у фанатов, то это Кейн.

29-летний Кейн регулярно забивал и сейчас является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 27 голами, уступая только Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити".

Кроме того, ранее в этом сезоне Кейн, чей контракт по-прежнему истекает в следующем году, стал лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма".

Чтобы отметить достижения Кейна, "Тоттенхэм" решил создать специальный мурал высотой в три этажа, работа над которым стартовала в понедельник.

Мурак будет расположен на Уайтхолл-стрит, по которой фанаты "Тоттенхэму" идут со станции метро до стадиона и обратно в дни матчей.

Изображение Кейна будет дополнено надписью "Харри Кейн, он один из наших" ("Harry Kane, he's one of our own"), сообщает Evening Standard.

Добавим, недавно президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви выразил надежду, что однажды клуб установит статую в честь Кейна.

Мурал в честь Харри Кейна


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 17.05.2023 14:58 # superglor
    Что значит "один из наших" если он из академии Арсенала?

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  2. bes-ter 17.05.2023 14:52 # bes-ter
    Ну вот и трофей подъехал.. можно продлевать контракт

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  3. mancunia-planet 17.05.2023 14:04 # mancunia-planet
    Два три сезона ещё отпашет на уровне, в МЮ.

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