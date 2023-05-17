Агент: "Нагельсманн был номером один для "Челси"

Агент Юлиана Нагельсманна заявил, что его клиент был кандидатом номер один "Челси" на должность главного тренера.

Еще в апреле стало известно, что Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего постоянного наставника "Челси", что открыло дверь к назначения в лондонском клубе Маурисио Почеттино.



Агент Фолькер Струт объясняет отказ Нагельсманна возглавить "Челси" тем, что в данный момент "синие" являются кризисным клубом.



"Я могу подтвердить, что "Челси" быстро нам позвонил (после увольнения Нагельсманна из "Баварии"). У нас были кое-какие телефонные разговоры".



"Решение не переходить туда было правильным. Это клуб, который в данный момент находится в мутной воде".



"А их трансферная политика, потраченные сотни миллионов евро повысили уровень ожиданий, которому нужно соответствовать. Также были некоторые другие проблемы".



"Он был номером один, такова была наша информация. Убежден, это бы случилось, если бы он хотел этого", — сообщил Струт Bild.