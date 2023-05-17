Невилл рад, что МЮ может помешать "Сити" сделать требл

Эксперт Sky Sports Гари Невилл рад, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" может помешать "Манчестер Сити" сделать требл в этом сезоне.

В этом сезоне у "Сити" есть реальная возможность повторить легендарное достижение "Юнайтед", который в сезоне 1998/99 выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии.



Нюанс в том, что соперником "Сити" по финалу Кубка Англии 3 июня является как раз "Юнайтед", и Невилл ожидает, что "красные дьяволы" дадут настоящий бой своим соседям.



"Это будет отрезок огромной важности для "Манчестер Сити" в остатке сезона".



"Они будут расстроены, если не сделают требл, потому что они чувствуют, что являются фаворитами в каждом матче, находятся в отличной форме, и каждый ощущает близость трофеев".



"Я просто рад, что у "Манчестер Юнайтед" есть возможность помешать "Манчестер Сити" сделать требл. Это то, чего я хотел, когда "Юнайтед" брал верх над "Брайтоном" по пенальти в полуфинале Кубка Англии".



"Я бы сказал лишь одну вещь насчет "Уэмбли". Думаю, "Сити" может бросить вызов логике и не сыграть хорошо, потому что это сложный стадион, чтобы показывать на нем хороший футбол".



"Вообще, большинство команд не играет на "Уэмбли" так хорошо, как у себя дома, и "Манчестер Юнайтед" должен надеяться, что в день финала "Сити" будет сложнее. Я никогда не видел по-настоящему удивительной игры на "Уэмбли" в исполнении сборной Англии или какой-либо другой команды. Это тяжело".



"В день финала "Юнайтед" будет сражаться, не щадя своих жизней, и ты просто никогда не знаешь, как это может закончиться", — сообщил Невилл Sky Sports.