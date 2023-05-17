Президент "Кардиффа" подтвердил иск к "Нанту" на 100 млн. фунтов

Президент "Кардиффа" Мехмет Далман подтвердил, что его клуб подает иск к французскому "Нанту" на сумму в 110 миллионов евро (100 млн. фунтов).

На прошлой неделе появилась информация, что "Кардифф" намерен судиться с "Нантом", у которого в январе 2019 приобрел нападающего Эмилиано Салу за рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов, но так и не получил игрока, который погиб в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.



По словам Далмана, его клуб, вылетевший в том сезоне из Премьер-Лиги, оценил свои убытки на 100 млн. фунтов, и теперь "Нанту" предстоит за это ответить.



"Мы купили молодого человека на пике своей карьеры, и мы верили в него".



"Некто, без нашего ведома, посадил его на неисправный самолет и отправил в полет в опасное время дня — или ночи в данном случае. К сожалению, двое людей погибли из-за этого".



"И почему это теперь "Кардифф" должен выписать чек на такую большую сумму? "Кардифф" не является богатым клубом и не может позволить себе подобное".



"Поэтому я не понимаю людей, которые говорят, что дело только в деньгах. Мы просто хотим восстановить некоторую справедливость".



"Я правда думаю, что это юридический вопрос, и я не хочу объяснять, как мы пришли к этой сумме. Наши юристы ее определили. На то есть логика. Мы не взяли это число из воздуха", — сообщил Далман talkSPORT.