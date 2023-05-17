"Ньюкасл" — главный претендент на Тирни

"Ньюкасл" является главным претендентом на левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни.

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывает конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко, отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



The Times ожидает, что по окончании этого сезона Тирни покинет "Арсенал" и отправится именно в "Ньюкасл", несмотря на интерес к Кирану со стороны главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери.



Приобретение Тирни обойдется "Ньюкаслу" в 30 миллионов фунтов. При этом в "Арсенал" Киран переходил из "Селтика" в 2019 году за 25 млн. фунтов.



С помощью покупки 25-летнего шотландца рвущийся в Лигу Чемпионов "Ньюкасл" решит свою проблему с левым флангом обороны, где в этом сезоне вынужден действовать номинальный центральный защитник Дэн Берн.