"Ньюкасл" — главный претендент на Тирни
"Ньюкасл" является главным претендентом на левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни.
В этом сезоне Тирни вчистую проигрывает конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко, отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.
The Times ожидает, что по окончании этого сезона Тирни покинет "Арсенал" и отправится именно в "Ньюкасл", несмотря на интерес к Кирану со стороны главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери.
Приобретение Тирни обойдется "Ньюкаслу" в 30 миллионов фунтов. При этом в "Арсенал" Киран переходил из "Селтика" в 2019 году за 25 млн. фунтов.
С помощью покупки 25-летнего шотландца рвущийся в Лигу Чемпионов "Ньюкасл" решит свою проблему с левым флангом обороны, где в этом сезоне вынужден действовать номинальный центральный защитник Дэн Берн.
17.05.2023 09:00
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