Пять клубов готовы подать иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов

Конкуренты "Эвертона" по борьбе за выживание в Премьер-Лиге готовы подать судебный иск на 300 миллионов фунтов, если "ириски" избегут вылета в этом сезоне.

За два матча до завершения сезона "Эвертон" находится в одной строчке и одном очке над зоной вылета. Команде Шона Дайча еще предстоит сыграть против "Вулверхэмптона" и "Борнмута".



По информации Daily Mail, конкуренты "Эвертона" в лице "Саутгемптона", "Лестера", "Лидса", "Ноттингем Форест" и выигравшего Чемпионшип "Бернли" уже уведомили боссов Премьер-Лиги, что потребуют денежную компенсацию от "Эвертона", если "ириски" смогут избежать вылета.



Дело в том, что независимая комиссия Премьер-Лиги продолжает разбирательство в отношении "Эвертона" на предмет нарушений "ирисками" правил финансового фейр-плей.



Изначально конкуренты "Эвертона" требовали, чтобы это разбирательство было ускорено и чтобы санкции в отношении мерсисайдского клуба — вплоть до снятия очков — были приняты уже в этом сезоне.



Независимая комиссия отказалась торопиться, и тогда пятерка перечисленных клубов решила готовить иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов.



Что касается "Бернли", то претензии клуба с "Терф Мур" к "Эвертону" касаются своего вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне. "Бордовые" считают, что "ириски" могли получить необоснованное преимущество, потратив больше дозволенного.