Пять клубов готовы подать иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов
Конкуренты "Эвертона" по борьбе за выживание в Премьер-Лиге готовы подать судебный иск на 300 миллионов фунтов, если "ириски" избегут вылета в этом сезоне.
За два матча до завершения сезона "Эвертон" находится в одной строчке и одном очке над зоной вылета. Команде Шона Дайча еще предстоит сыграть против "Вулверхэмптона" и "Борнмута".
По информации Daily Mail, конкуренты "Эвертона" в лице "Саутгемптона", "Лестера", "Лидса", "Ноттингем Форест" и выигравшего Чемпионшип "Бернли" уже уведомили боссов Премьер-Лиги, что потребуют денежную компенсацию от "Эвертона", если "ириски" смогут избежать вылета.
Дело в том, что независимая комиссия Премьер-Лиги продолжает разбирательство в отношении "Эвертона" на предмет нарушений "ирисками" правил финансового фейр-плей.
Изначально конкуренты "Эвертона" требовали, чтобы это разбирательство было ускорено и чтобы санкции в отношении мерсисайдского клуба — вплоть до снятия очков — были приняты уже в этом сезоне.
Независимая комиссия отказалась торопиться, и тогда пятерка перечисленных клубов решила готовить иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов.
Что касается "Бернли", то претензии клуба с "Терф Мур" к "Эвертону" касаются своего вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне. "Бордовые" считают, что "ириски" могли получить необоснованное преимущество, потратив больше дозволенного.
17.05.2023 08:00
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пора ирискам в ЧШип
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