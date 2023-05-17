Представитель Кима опроверг слухи насчет МЮ

Агент защитника "Наполи" Кима Мин Джэ опроверг слухи о том, что его клиент согласился перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В минувший понедельник местная газета Il Mattino сообщила, что "Юнайтед" согласовал переход Кима за 50-60 миллионов евро (42-53 млн. фунтов).



Однако официальный представитель Кима поспешил остудить эти слухи и дал понять, что 26-летний игрок сборной Южной Кореи пока остается в Неаполе.



"Трансфер в "Манчестер Юнайтед" — это неправда".



"В данный момент Ким Мин Джэ сосредоточен на завершении сезона".



"Что касается английской Премьер-Лиги, то ситуация с распределением путевок в Лигу Чемпионов и окончательным положением команд в таблице пока неясна".



"У нас нет необходимости переходить", — сообщил представитель Кима Star News Korea.