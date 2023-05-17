Представитель Кима опроверг слухи насчет МЮ
Агент защитника "Наполи" Кима Мин Джэ опроверг слухи о том, что его клиент согласился перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
В минувший понедельник местная газета Il Mattino сообщила, что "Юнайтед" согласовал переход Кима за 50-60 миллионов евро (42-53 млн. фунтов).
Однако официальный представитель Кима поспешил остудить эти слухи и дал понять, что 26-летний игрок сборной Южной Кореи пока остается в Неаполе.
"Трансфер в "Манчестер Юнайтед" — это неправда".
"В данный момент Ким Мин Джэ сосредоточен на завершении сезона".
"Что касается английской Премьер-Лиги, то ситуация с распределением путевок в Лигу Чемпионов и окончательным положением команд в таблице пока неясна".
"У нас нет необходимости переходить", — сообщил представитель Кима Star News Korea.
17.05.2023 07:00
Просмотров: 157
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: