Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

В среду вечером "Манчестер Сити" и "Реал" определят, кто станет соперником "Интера" по финалу Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Сити" сыграл в Мадриде вничью 1:1. Как сказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, соперник забил, когда его команда была лучше, и его команда забила, когда соперник был лучше.



Если верить Opta, шансы "Сити" пройти "Реал" оцениваются как 69%. А вероятность того, что "горожане" попадут в финал и 10 июня победят в Стамбуле "Интер", составляют 45%.



При этом шансы "Реала" в рекордный 15-й раз выиграть Лигу Чемпионов, оцениваются только в 15%.



Победа над "Реалом" может стать очередным шагом "Сити" к повторению беспрецедентного достижения "Юнайтед" в виде требла — сейчас "горожане" находятся в одной победе от титула Премьер-Лиги, а 3 июня сыграют в финале Кубка Англии.



- "Сити" проиграл только один из пяти последних матчей против "Реала" в Лиге Чемпионов (3 победы, 1 ничья).



- "Реал" ни разу не выиграл в четырех последних выездах к "Сити" в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения).



- В то же время "Реал" одержал две победы в двух последних выездах к английским командам в плей-офф Лиги Чемпионов, причем обе случились в этом розыгрыше соревнования. Прежде только "Барселоне" удавалось выиграть три выездных матча подряд против английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов.



- Это уже шестое подряд для "Реала" противостояние в плей-офф Лиги Чемпионов с английскими командами. В прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти выбили здесь "Челси" и "Сити", в финале одолев "Ливерпуль", а в этой кампании уже расправились с "Ливерпулем" и "Челси".



- "Сити" не проиграл ни одного из 25 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (23 победы, 2 ничьи) — с поражения 1:2 от "Лиона" в сентябре 2018. В истории Лиги Чемпионов только у двух команд были более продолжительные беспроигрышные серии дома: "Барселоны (38, 2013-2020) и "Баварии" (29, 1998-2002).



- Это будет 191-й матч Лиги Чемпионов в тренерской карьере Карло Анчелотти, что позволит ему опередить сэра Алекса Фергюсона (190) и стать рекордсменом по этому показателю.



- "Сити" терпел неудачу в двух из трех предыдущих противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов, причем оба раза уступал "Реалу" (2015/16 и 2021/22).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 35 голов в своих 28 матчах в Лиге Чемпионов.



- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 12 голах в своих 11 матчах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (7+5).



Единственной кадровой потерей "Сити" остается защитник Натан Аке, который пропустил и первую встречу с "Реалом".



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:1

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз