Шейх Джассим сделал четвертое предложение о покупке МЮ

Шейх Джассим сделал внеочередное, четвертое по счету, предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров еще в конце апреля завершило третий и заключительный раунд по сбору предложений насчет своего клуба, после чего перешло в режим радиомолчания.



Если верить информации в прессе, сэр Джим Рэтклифф собирается купить лишь акции Глэйзеров, а не "Юнайтед" целиком, как этого хочет шейх Джассим, но исходит из более высокой оценки стоимости клуба с "Олд Траффорд".



Угроза проиграть борьбу за "Юнайтед" богатейшему человеку Британии заставила шейха Джассима пойти на неординарный шаг и улучшить свое предложение. Новый "оффер" инвестор из Катара направил Глэйзерам во вторник утром, сообщает BBC.



Шейх Джассим по-прежнему хочет купить "Юнайтед" целиком, а также полностью погасить долг клуба и крупно вложиться в инфраструктуру.



Добавим, сегодня же появились слухи, что шейх Джассим может переключить свое внимание на "Тоттенхэм", если не сможет приобрести "Юнайтед", за который он болеет много лет.