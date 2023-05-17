Шейх Джассим сделал четвертое предложение о покупке МЮ

Олд Траффорд Шейх Джассим сделал внеочередное, четвертое по счету, предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров еще в конце апреля завершило третий и заключительный раунд по сбору предложений насчет своего клуба, после чего перешло в режим радиомолчания.

Если верить информации в прессе, сэр Джим Рэтклифф собирается купить лишь акции Глэйзеров, а не "Юнайтед" целиком, как этого хочет шейх Джассим, но исходит из более высокой оценки стоимости клуба с "Олд Траффорд".

Угроза проиграть борьбу за "Юнайтед" богатейшему человеку Британии заставила шейха Джассима пойти на неординарный шаг и улучшить свое предложение. Новый "оффер" инвестор из Катара направил Глэйзерам во вторник утром, сообщает BBC.

Шейх Джассим по-прежнему хочет купить "Юнайтед" целиком, а также полностью погасить долг клуба и крупно вложиться в инфраструктуру.

Добавим, сегодня же появились слухи, что шейх Джассим может переключить свое внимание на "Тоттенхэм", если не сможет приобрести "Юнайтед", за который он болеет много лет.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 00:05

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