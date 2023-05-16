Пирс Морган: "Роналду хотел перейти в "Арсенал" в январе"

Тележурналист Пирс Морган объявил, что нападающий Криштиану Роналду хотел перейти в "Арсенал" в январе.

Именно после скандального интервью Роналду Моргану в ноябре "Юнайтед" расторг контракт с Криштиану, который в конце декабря оформил свои отношения с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии.



В то время ходили слухи, что Роналду может остаться в Премьер-Лиге и что в Криштиану заинтересован "Челси", чей владелец Тодд Бели задумывался о приглашении португальского ветерана еще прошлым летом.



Оказывается, Роналду действительно мог остаться в Премьер-Лиге на вторую половину этого сезона, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета не пожелал принять Криштиану в свою команду, которая в то время уверенно лидировала в таблице.



"Потешайтесь, сколько хотите, но если бы после ухода Роналду из "Юнайтед" мы бы подписали его до конца сезона — а он сам этого хотел, — мы бы выиграли лигу. Он знает, как выигрывать большие трофеи и как забивать голы, когда это действительно нужно", — написал Морган в твиттере.