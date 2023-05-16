Джака близок к переходу в "Байер"

"Арсенал" близок к продаже своего полузащитника Гранита Джаки в "Байер" за 13 миллионов фунтов.

Лишь ранее днем появилась информация, что "Арсенал" будет готов выслушать предложения насчет Джаки грядущим летом.



Как сообщает The Telegraph сейчас, к началу лета судьба Джаки уже, вероятно, будет решена, потому что "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с "Байером" насчет трансфера Гранита.



Сейчас у Джаки остается только один год по контракту, а в сентябре Граниту исполнится 31, поэтому "Арсенал" решил не упускать возможность продать игрока сборной Швейцарии.



Предполагается, что для "Байера" не составит труда договориться с самим Джакой, который ранее в своей карьере выступал в Германии за менхенгладбахскую "Боруссию".



И хотя семья Джаки комфортно себя чувствует в Лондоне, "Байер" поманит Гранита долгосрочным контрактом на заманчивых условиях.