Джака близок к переходу в "Байер"
"Арсенал" близок к продаже своего полузащитника Гранита Джаки в "Байер" за 13 миллионов фунтов.
Лишь ранее днем появилась информация, что "Арсенал" будет готов выслушать предложения насчет Джаки грядущим летом.
Как сообщает The Telegraph сейчас, к началу лета судьба Джаки уже, вероятно, будет решена, потому что "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с "Байером" насчет трансфера Гранита.
Сейчас у Джаки остается только один год по контракту, а в сентябре Граниту исполнится 31, поэтому "Арсенал" решил не упускать возможность продать игрока сборной Швейцарии.
Предполагается, что для "Байера" не составит труда договориться с самим Джакой, который ранее в своей карьере выступал в Германии за менхенгладбахскую "Боруссию".
И хотя семья Джаки комфортно себя чувствует в Лондоне, "Байер" поманит Гранита долгосрочным контрактом на заманчивых условиях.
16.05.2023 22:00
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