Гвардиола: "Мое наследие в "Сити" уже исключительно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его наследие в клубе не пострадает, если он не сможет сделать требл в этом сезоне.

В этом сезоне "Сити" может повторить историческое достижение, установленное "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



"Сити" находится в одной победе от пятого титула Премьер-Лиги за последние шесть лет, уже добрался до финала Кубка Англии, а в среду вечером "горожане" сразятся с "Реалом" за выход в финал Лиги Чемпионов.



В преддверии домашнего матча против "Реала" Гвардиола дал ясно понять, что не переживает, как его запомнят.



"Мое наследие уже исключительно. Я уже много раз бывал в этой ситуации".



"Мы не настолько глупы, чтобы не понимать, насколько важен этот матч. Это, возможно, один из самых важных матчей за то время, что мы находимся здесь вместе. Мы не можем этого отрицать. Дело в соревновании, дело в сопернике, дело во многих вещах".



"Я сказал игрокам воспринимать это как огромную возможность, наслаждаться моментом. Нам невероятно повезло быть здесь. Это в наших руках, это зависит от нас, и нам не нужно предпринимать нечто исключительное — просто быть собой и выиграть один матч для достижения финала".



"Мы постараемся изо всех сил и сделаем все возможное. У меня невероятное предчувствие насчет этой команды. Что бы ни случилось, большое спасибо им за то, что позволили мне и фанатам "Сити" снова здесь оказаться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.