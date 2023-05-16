Балоган решил выступать за сборную США

Фоларин Балоган Нападающий Фоларин Балоган, принадлежащий "Арсеналу", решил связать свою международную карьеру со сборной США, а не Англии.

Балоган уже успел поиграть за Соединенные Штаты на юношеском уровне U-18, но далее представлял на международной арене Англию.

В этом сезоне Балоган забил 19 голов в Лиге 1 за "Реймс", куда он был отправлен в аренду "Арсеналом", но этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на наставника главной английской сборной Гарета Саутгейта.

Так и не дождавшись шанса от Саутгейта, Балоган решил, что теперь будет выступать за сборную США, о чем сегодня было объявлено официально.

Ожидается, что теперь Фоларин будет вызван в сборную США для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ, который будет сыгран с 24 июня по 16 июля.

Отметим, что Балоган также имел право перейти под знамена сборной Нигерии, откуда родом его родители.


Метки Арсенал, Балоган, Реймс, сборная Англии, сборная США

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2023 19:00

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  1. gary47 16.05.2023 19:25 # gary47
    Ну что ж, теперь особых успехов ему не пожелаю. Заха форева!

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  2. closer 16.05.2023 19:18 # closer
    По цвету кожи сразу понятно, что игрок Арсенала

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