Балоган решил выступать за сборную США

Нападающий Фоларин Балоган, принадлежащий "Арсеналу", решил связать свою международную карьеру со сборной США, а не Англии.

Балоган уже успел поиграть за Соединенные Штаты на юношеском уровне U-18, но далее представлял на международной арене Англию.



В этом сезоне Балоган забил 19 голов в Лиге 1 за "Реймс", куда он был отправлен в аренду "Арсеналом", но этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на наставника главной английской сборной Гарета Саутгейта.



Так и не дождавшись шанса от Саутгейта, Балоган решил, что теперь будет выступать за сборную США, о чем сегодня было объявлено официально.



Ожидается, что теперь Фоларин будет вызван в сборную США для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ, который будет сыгран с 24 июня по 16 июля.



Отметим, что Балоган также имел право перейти под знамена сборной Нигерии, откуда родом его родители.