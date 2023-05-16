"Вест Хэм" не будет рассматривать предложений по Райсу до окончания сезона
"Вест Хэм" не собирается рассматривать никаких предложений по своему капитану Деклану Райсу, пока не завершится сезон.
Сегодня утром появилась информация, что "Арсенал" готов начать переговоры о покупке Райса с предложения в 90 миллионов фунтов.
Как утверждает The Independent, боссы "Вест Хэма" смирились с неизбежностью ухода 24-летнего полузащитника сборной Англии, которого также хотят "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Однако всему свое время. В данный момент "Вест Хэм" и Райс сосредоточены на концовке сезона — и не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Конференций, где в четверг вечером "молотобойцы" проведут ответную полуфинальную встречу с АЗ.
Финал Лиги Конференций назначен на 7 июня. Если "Вест Хэм" туда попадет, то будет готов обсудить будущее Райса только после этой даты.
16.05.2023 18:00
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