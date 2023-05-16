"Арсенал" готов продать Джаку за 15 млн. фунтов

"Арсенал" открыт к предложениям насчет полузащитника Гранита Джаки грядущим летом.

В этом сезоне Джака является ключевым игроком "Арсенала", однако главный тренер "канониров" Микель Артета имеет громадные планы по укреплению центра поля.



Помимо капитана "Вест Хэма" Деклана Райса, Артета также нацелен на полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, которого "канонирам" не удалось переманить в январе.



Чтобы позволить себе столь крупные приобретения, "Арсенал" будет вынужден совершить ряд продаж, и talkSPORT утверждает, что Артета готов принести Джаку в жертву.



Как бы ни был хорош Джака в этом сезоне, уже в сентябре Граниту исполнится 31, вдобавок от контракта игрока сборной Швейцарии остается только один год.



Одним из претендентов на Джаку выступает "Байер", чей наставник Хаби Алонсо является большим поклонником Гранита.



Ожидается, что суммы в районе 15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Джаки.