Ходжсон близок новому контракту с "Пэлас"

Рой Ходжсон Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в клубе на следующий сезон.

Опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили боссов "Пэлас" уволить Патрика Виейра в марте, пригласив на его место своего бывшего рулевого Ходжсона.

75-летний англичанин получил контракт до конца сезона и изначально рассматривался исключительно в качестве временной фигуры.

Однако Ходжсон просто выдающимся образом преобразил "орлов", которые сейчас занимают 12-е место в Премьер-Лиге, находясь в 12 очках над зоной вылета.

Как сообщает talkSPORT, теперь Ходжсон с высокой вероятностью останется в "Пэлас". Ожидается, что старейший тренер в истории Премьер-Лиги заключит новый однолетний контракт.


Метки контракты, Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2023 16:00

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  1. chr1s8rown 16.05.2023 17:01 # chr1s8rown
    Пеп б вылетел с пелосом гандон скажи неправда

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  2. chop 16.05.2023 16:35 # chop
    Настоящий КНЯЗЬ!!!

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