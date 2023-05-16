Ходжсон близок новому контракту с "Пэлас"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в клубе на следующий сезон.
Опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили боссов "Пэлас" уволить Патрика Виейра в марте, пригласив на его место своего бывшего рулевого Ходжсона.
75-летний англичанин получил контракт до конца сезона и изначально рассматривался исключительно в качестве временной фигуры.
Однако Ходжсон просто выдающимся образом преобразил "орлов", которые сейчас занимают 12-е место в Премьер-Лиге, находясь в 12 очках над зоной вылета.
Как сообщает talkSPORT, теперь Ходжсон с высокой вероятностью останется в "Пэлас". Ожидается, что старейший тренер в истории Премьер-Лиги заключит новый однолетний контракт.
16.05.2023 16:00
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Пеп б вылетел с пелосом гандон скажи неправда
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Настоящий КНЯЗЬ!!!
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