Ходжсон близок новому контракту с "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в клубе на следующий сезон.

Опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили боссов "Пэлас" уволить Патрика Виейра в марте, пригласив на его место своего бывшего рулевого Ходжсона.



75-летний англичанин получил контракт до конца сезона и изначально рассматривался исключительно в качестве временной фигуры.



Однако Ходжсон просто выдающимся образом преобразил "орлов", которые сейчас занимают 12-е место в Премьер-Лиге, находясь в 12 очках над зоной вылета.



Как сообщает talkSPORT, теперь Ходжсон с высокой вероятностью останется в "Пэлас". Ожидается, что старейший тренер в истории Премьер-Лиги заключит новый однолетний контракт.