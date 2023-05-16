"Тоттенхэм" выбирает спортивного директора из трех кандидатов

"Тоттенхэм" определил трех кандидатов на роль спортивного директора, включая Тима Штейдтена.

Штейдтен находится без работы с марта, когда он покинул "Байер". Тим провел в Леверкузене чуть менее четырех лет, а до этого трудился в "Вердере".



Помимо Штейдтена, "Тоттенхэм" проявляет интерес к техническому директору "Брентфорда" Ли Дайксу, сообщает The Guardian. Имя третьего кандидата "шпор" не раскрывается, однако ранее с этой ролью связывали Тиагу Пинту из "Ромы".



"Тоттенхэм" начал поиски нового спортивного директора после того, как был вынужден попрощаться с Фабио Паратичи, который получил продолжительную дисквалификацию и не смог ее оспорить.



"Тоттенхэм" надеется назначить спортивного директора как можно скорее — вероятно, даже до того, как закроет вакансию главного тренера.