Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

"Манчестер Сити" находится в шаге от победы в чемпионате после самоустранения "Арсенала" из чемпионской гонки, "Лестер" — все ближе к Чемпионшипу. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





"Арсеналу" пора думать о будущем



Можно сказать, что "Арсенал" написал еще одну эпическую историю потери чемпионского титула, который был очень близко, но в матче с "Брайтоном" в ней просто была поставлена точка — основной текст был написал ранее. Это еще одна история о несбывшихся надеждах, которая станет на полку летописей Премьер-Лиги, где-то рядом с историями о "Ливерпуле" Брендана Роджерса и "Ньюкасла" Кевина Кигана.



Но "Арсеналу" нужно смотреть в будущее и сделать все, чтобы эта история все же не была самостоятельным произведением, а лишь вступлением к повести о становлении сильного "Арсенала" Микеля Артеты. Сейчас у "канониров" есть отличный плацдарм для дальнейшего прогресса, и многое будет зависеть от того, как "Арсенал" поработает на летнем трансферном рынке.



Уже есть информация о том, что деньги для трансферов будут — потратить 200-250 миллионов фунтов позволяют возвращение в Лигу Чемпионов, все еще одни из самых дорогих абонементов лиги на "Эмирейтс" и возможность вписаться в ограничения по финансовому фейр-плей. Говорят о Деклане Райсе и Мойсесе Кайседо, но что еще нужно Артете, кроме классного центрального полузащитника, так это глубина состава. Не запасные игроки, а те, кто будут достаточно хороши, чтобы бороться за место в основе — такие игроки, как Леандро Троссард, пришедший в клуб зимой.



"Лестер" все ближе к Чемпионшипу



История "Лестера" все ближе к грустной концовке и вылету в Чемпионшип. Пусть из чемпионской команды остался один лишь Джейми Варди, но именно он был главным героем чемпионского похода "лис", а сейчас становится участником их безвольного пока что низложения в Чемпионшип.



Впереди у "Лестера" выезд к "Ньюкаслу" и домашняя игра с "Вест Хэмом", и после абсолютно безвольного матча с "Ливерпулем" увидеть тут больше трех очков для "лис" затруднительно. А одной лишь победы над, вероятно, немотивированным в последнем туре "Вест Хэмом" может оказаться мало. Да и в случае, если конкурентом "Лестера" будет "Эвертон", его бывший менеджер Дэвид Мойес может постараться найти мотивацию для игроков "молотков" в последнем туре.



Все выглядит для "Лестера" плохо — Джеймс Мэддисон устал тянуть команду и уже примеряет на себя футболку "Ньюкасла" в следующем сезоне, у Варди уже нет того куража и мастерства, чтобы забивать в каждом матче, а оборона "лис" не способна играть без ошибок. Если убрать из нынешнего состава "Лестера" Тилеманса, Барнса и Мэддисона, получится вполне подходящий для Чемпионшипа ростер, и то, что недавний чемпион превратился в столь ограниченную по кадровым ресурсам команду — основная причина нынешнего бедственного положения клуба.



Рэмси — драгоценный камень команды Унаи Эмери



Джейкоб Рэмси забил гол в первом матче Унаи Эмери в "Астон Вилле", когда удалось победить "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в ноябре. 21-летний доморощенный полузащитник впечатляет с тех пор, как вернул себе место в основе после травмы, сияя вместе с Дугласом Луисом и Джоном Макгинном.



Младший брат Рэмси, Аарон, который отличился в аренде за "Мидлсбро" в этом сезоне, был в толпе на "Вилла Парк" в субботу, когда Джейкоб открыл счет на пути к заслуженной победе "Виллы" над "Тоттенхэмом".



Эмери причастен к дебютам Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Эмиля Смит-Роу во времена своей работы в "Арсенале", и Рэмси — очередной молодой игрок, который процветает под его руководством. Есть все предпосылки к тому, что этот игрок будет прогрессировать и дальше и станет одним из лидеров новой "Астон Виллы".



"Когда Эмери был назначен, трофеи и команды, которыми он руководил, говорили сами за себя", — сказал Рэмси. "Он очень уверен в себе и очень требователен, и это хорошо влияет на нас, игроков, и мы показываем это сейчас".



Затворничество Эдди Хау может усилиться



Бывших менеджеров "Ньюкасла", в первую очередь Рафаэля Бенитеса, Алана Пардью и Стива Брюса, часто видели в пригородах. Они ходили по магазинам и супермаркетам, обедали в ресторанах и, в случае Брюса, выгуливали свою собаку. В основном их оставляли в покое, но разговоры с местными жителями неизменно оказывались вежливыми и дружелюбными.



Эдди Хау ведет более затворнический образ жизни. Менеджер "Ньюкасла" покидает свой дом, старательно скрывая свою внешность. И после того, что случилось на "Элланд Роуд", когда болельщик вторгся в техническую зону и толкнул Хау, затворничество Эдди может усилиться.



К счастью, это был крайне редкий случай неприятного общения с болельщиком для менеджера Премьер-Лиги. Бесконечно более распространенным является недавний опыт Тони Мобрея в кофейне, где двое прохожих увидели менеджера "Сандерленда" через окно и поспешили купить ему открытки с пожеланиями.



Руководству "Саутгемптона" стоит взять вину на себя после вылета клуба в Чемпионшип



Заявление клуба, опубликованное в субботу вечером, подписали "Драган, Хенрик и Расмус": Драган Солак, Хенрик Крафт и Расмус Анкерсен, партнеры по Sport Republic — компании, которая владеет "Саутгемптоном".



"Мы особенно опечалены и разочарованы тем, что наш первый сезон в качестве контролирующих акционеров закончился понижением в лиге", — так начиналось обращение к болельщикам перед призывом к единству и необходимости извлечь уроки.



Сезон 2022/23 для "Саутгемптона" теперь может служить примером того, как попасть в низшую лигу. Три разных тренера, лучший из которых, Ральф Хазенхюттль, по-прежнему набирал в среднем меньше очка за игру, и неудачные трансферы, привели к провалу.



Новое руководство заглянуло слишком далеко в работе на перспективу, забыв о насущных проблемах команды, сражавшейся за выживание в нескольких сезонах кряду в последние годы. В работе над ошибками "Драгану, Хенрику и Расмусу" стоит начать с того, чтобы нанять способного менеджера и довериться ему.



Гвардиоле все тяжелее расставаться с Гюндоганом



Илкая Гюндогана активно сватают в "Барселону", но его игра в последних матчах говорит о том, что Хосепу Гвардиоле сложно смириться с необходимостью расставания с опытным футболистом. Игрок, который традиционно демонстрирует свой лучший футбол в решающих матчах весеннего периода, в свои 32 года находится в форме, достойной нового контракта с "Манчестер Сити".



Очевидно, что и сам Хосеп, и руководство "Сити" сейчас бы не глядя предложили Гюндогану новый контракт, но есть нюанс — сам немецкий турок обещал жене, что следующий сезон проведет в более теплых краях. Именно по этой причине вариант с "Барселоной" интересен Илкаю, а переговоры по новому контракту с "Сити" еще не начались.



Но у Гвардиолы есть козырь в рукаве — он может предложить Гюндогану не просто еще один сезон на высоком уровне, но и возможность в будущем стать его правой рукой в технической зоне. А шанс начать тренерскую карьеру в столь выгодной позиции может оценить для долгосрочной перспективы даже неспособная найти в Манчестере приличной пасты жена Илкая.



"Брайтон" — команда вдохновения



"Брайтон" Роберто Де Дзерби проиграл на своем поле "Эвертону" 1:5, а затем победил на выезде "Арсенал" 0:3. Столь сумасшедшие, нелогичные результаты очень сложно объяснить. Но можно обратиться к словам Шона Дайча, сумевшего воспользоваться слабыми местами "чаек" недавно, о том, что "Брайтон", в отличие от того же "Сити", практически всегда играет одинаково, и их результаты целиком и полностью зависят от того, насколько хорошо они выполнял свой практически неизменный план.



В матче с "Эвертоном" все пошло для "Брайтона" наперекосяк с первых минут, а в перерыве Де Дзерби пришлось сделать несколько замен, так как было заметно, что его команда недооценила соперника и играет без должного вдохновения. Во втором тайме "чайки" создали кучу моментов — больше, чем их противник за пять-шесть матчей, но столкнулись с отчаянным сопротивлением команды, которой угрожает вылет.



С "Арсеналом" проблемы с настроем и вдохновением у "чаек" не было, и результат был — насколько это возможно — противоположным тому, что случилось с "Эвертоном". Возможно, стоит говорить о том, что "канониры" не стали подстраиваться под "Брайтон", как "Эвертон", и играли в свою игру, а именно в такой ситуации "чайки" и проявляют свои лучшие качества. Но все же Дайч был прав в том, что очень многое в игре "Брайтона" зависит от того, насколько хорошо команда Де Дзерби выполнит план тренера. И с "Арсеналом" проблемы с вдохновением у "Брайтона" не было.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru