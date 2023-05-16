"Бавария" не будет выкупать Канселу

"Бавария" не будет выкупать защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити" грядущим летом.

Угодив в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в аренду в "Баварию".



Это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за примерно 60 миллионов фунтов, однако "Бавария" уже решила, что в конце сезона вернет 28-летнего португальца "Сити".



Как сообщает Sky Sport Germany, также "Бавария" собирается попрощаться с нападающим Садио Мане, который лишь прошлым летом был куплен у "Ливерпуля" за 35 млн. фунтов.



31-летний сенегалец забил 12 голов в своем дебютном сезоне в Мюнхене, но основным игроком не стал, и наиболее вероятным сценарием для него является возвращение в Премьер-Лигу.