"Бавария" не будет выкупать Канселу
"Бавария" не будет выкупать защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити" грядущим летом.
Угодив в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в аренду в "Баварию".
Это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за примерно 60 миллионов фунтов, однако "Бавария" уже решила, что в конце сезона вернет 28-летнего португальца "Сити".
Как сообщает Sky Sport Germany, также "Бавария" собирается попрощаться с нападающим Садио Мане, который лишь прошлым летом был куплен у "Ливерпуля" за 35 млн. фунтов.
31-летний сенегалец забил 12 голов в своем дебютном сезоне в Мюнхене, но основным игроком не стал, и наиболее вероятным сценарием для него является возвращение в Премьер-Лигу.
16.05.2023 13:00
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