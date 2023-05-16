Виейра считает, что "Арсеналу" нужно совершить три-четыре приобретения летом

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра считает, что "канонирам" нужно совершить три-четыре приобретения летом, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги и в следующем сезоне.

Проиграв "Брайтону" со счетом 0:3 в минувший уикенд, "Арсенал" практически лишился шансов на титул, хотя большую часть этого сезона провел на вершине таблицы.



Виейра надеется, что "Арсенал" сделает выводы из этого сезона, а также сможет укрепить свой состав.



"Что по-настоящему важно, так это опыт. Игроки, которые преодолели этот период, наберутся опыта".



"Этому периоду суждено было стать серьезным испытанием, потому что в 10 последних матчах они играли на победу, а когда ты играешь матчи на победу, это другое давление".



"Они должны извлечь урок из ситуации, которую они переживают в данный момент, и это сделает их сильнее на следующий год".



"Им кое-чего не хватает на футбольном поле — если вы посмотрите, им нужна пара новых лиц в обороне. Центральный защитник и, возможно, правый защитник".



"Думаю, в полузащите у них хорошие и технические игроки, но им нужно чуть больше физической мощи".



"Впереди важно обладать игроками, которые способны забивать голы, и если они смогут добавить этих трех-четырех игроков в стартовый состав, они будут на шаг ближе к "Манчестер Сити", — сообщил Виейра Sky Sports.