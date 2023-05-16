Каррагер считает "мифом" теорию о том, что "Арсенал" упустил титул из-за травмы Салиба
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "мифом" предположение о том, что потеря защитника Вильяма Салиба стоила "Арсеналу" титула Премьер-Лиги.
В данный момент "Арсенал" сохраняет исключительно математические шансы на чемпионство, за последние недели растеряв все свое преимущество и опустившись на второе место в таблице.
Спад "Арсенала" совпал с отсутствием Салиба, однако Каррагер приводит статистику, в соответствии с которой "канониры" стали хуже обороняться еще до того, как Вильям получил травму спины.
"Они значительно сбавили в плане игры в обороне".
"Когда ты думаешь о чемпионах на моей позиции, то вспоминаешь игроков вроде Венсана Компани, Виргила Ван Дейка, Неманьи Видича, Рио Фердинанда, Япа Стама, Джона Терри. Когда я смотрю на центральных защитников "Арсенала", то у них пока нет такого игрока — хотя Салиба может им стать".
"Статистика показывает, что после Чемпионата Мира они выглядели совершенно по-другому в плане игры в обороне. Они по-прежнему добивались результатов, но при этом пропускали голы".
"Затем, потеряв Салиба, они сбавили еще больше. Да, именно в этот заключительный период они упустили титул, а с Салиба они все еще были во главе лиги, но сама эта идея, что с Салиба в центре обороны они не пропускали голы и не выглядели уязвимо, является мифом".
"Я не думаю, что "Арсенал" завоевал бы титул, если бы Салиба оставался в строю весь сезон. Уверен, тогда они были бы намного ближе, но ему все равно нужно улучшить некоторые вещи, чтобы достичь уровня, о котором я говорил, уровня других центральных защитников-чемпионов".
"Арсенал" должен значительно улучшить свою игру в обороне. Прямо сейчас они пропустили 42 гола, и остается еще пара матчей".
"Можно вернуться в 1990-е годы, когда были примеры команд, которые выигрывали Премьер-Лигу, пропуская свыше 40 голов".
"Но если ты хочешь выиграть Премьер-Лигу сейчас, имея в конкурентах "Манчестер Сити", ты должен набрать 90+ очков, а также следить за количеством забитых голов и пропущенных голов".
"Если ты хочешь завоевать титул, ты не можешь пропустить более 30-35 голов", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
16.05.2023 11:00
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18.09.2022 16:04 #
takernotagiver
Who's on top? Gooners are!
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