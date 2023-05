Светская хроника за вторник

Джуд Беллингем направляется в "Реал". Бернарду Силва может заменить Лионеля Месси в ПСЖ. Карлос Тевес объяснил, почему не стал учить английский. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Реал" близок к приобретению полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема. Условия личного контракта уже согласованы. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении голкипера дортмундской "Боруссии" Грегора Кобеля. (The Independent)



"Юнайтед" решил, что не будет выкупать нападающего Ваута Вегхорста у "Бернли". (Football Insider)



Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва — цель номер один ПСЖ на замену Лионелю Месси. (Le Parisien)



"Челси" пытался купить вингера "Милана" Рафаэла Леау прошлым летом, пытаясь использовать в качестве разменной монеты Хакима Зийеша и Кристиана Пулишича, но неудачно. (The Athletic)



"Астон Вилла" хочет приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо, который этот сезон проводит за "Вильярреал" на правах аренды. (The Sun)



34-летний полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо стал целью для "Виллы". (Daily Mirror)



"Эвертон" положил глаз на малийского нападающего "Альмерии" Эль-Билаля Туре. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" потребует минимум 45 миллионов фунтов от "Барселоны" за полузащитника Рубена Невеша. (The Telegraph)



"Ньюкасл" хочет полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" надеется приобрести голкипера "Саутгемптона" Гэвина Базуну за 15 млн. фунтов. (Football Insider)



"Вест Хэм" следит за полузащитником "Валенсии" Юнусом Муса. (Daily Mail)



"Брентфорд" собирается приобрести голкипера "Фрайбурга" Марка Флеккена за 11.3 млн. фунтов на замену Давиду Райе. (Sport1)



Другое



"Тоттенхэм" хочет переманить спортивного директора "Ромы" Тиагу Пинту. (The i)



Бывший наставник "Лидса" Марсело Бьелса вернулся к работе, возглавив сборную Уругвая. (BBC)



Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе может быть награжден вызовом в сборную Англии. (Daily Mail)



Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха пропустит остаток сезона с травмой. (Daily Mail)



Игроки "Вест Хэм" не получат никаких денежных бонусов, если выиграют Лигу Конференций в этом сезоне. (Daily Mail)



Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер посетил в Лондоне отель, принадлежащий семье шейха Джассима, который хочет купить клуб с "Олд Траффорд". (Daily Mirror)



Экс-нападающий "Юнайтед" и "Сити" Карлос Тевес заявил, что в свое время отказался учить английский из-за "культурной проблемы". Аргентинец признался, что его дядя стал алкоголиком после Фолклендской войны. (talkSPORT)