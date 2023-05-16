Ворм: "Слот готов возглавить "Тоттенхэм"

Бывший голкипер "Тоттенхэма" Михел Ворм считает, что наставник "Фейеноорда" Арне Слот готов тренировать "шпор".

Проявив себя с лучшей стороны еще в АЗ, своей работой в "Фейеноорде" Слот только укрепил свою репутацию.



В минувшее воскресенье Слот отпраздновал с "Фейеноордом" чемпионство в Эредивизии, и Вори чувствует, что его 44-летний соотечественник готов сделать следующий шаг.



"Готов ли Слот возглавить клуб вроде "Тоттенхэма"? Думаю, он готов. Он уже продемонстрировал это, потому что я хорошо знаю голландскую лигу и знаю, что он сделал прежде. А также я разговариваю со многими игроками в Голландии, и в его годы в АЗ и теперь в "Фейеноорде" они позитивно отзываются насчет него, его стиля игры и того, как он взаимодействует с игроками и обращается с ними. Кроме того, они выступают так хорошо".



"Посмотрите, как они провели прошлый сезон, а теперь они завоевали титул. Он проделал удивительную работу, и лично мне кажется, что он бы определенно хорошо подошел", — цитирует Ворма Football.London.