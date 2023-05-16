"Арсенал" готов начать переговоры по Райсу

"Арсенал" готов начать переговоры с "Вест Хэмом" о приобретении полузащитника Деклана Райса.

Райс является приоритетной целью "Арсенала" на грядущее лето, и ради приглашения Деклана "канониры" готовы обновить свой трансферный рекорд, который сейчас держится на отметке в 72 миллиона фунтов, уплаченных "Лиллю" за Николя Пепе в 2019 году.



Надеясь превратиться в постоянного претендента на титул Премьер-Лиги, "Арсенал" также готов пойти на определенные послабления насчет зарплат больших игроков. И Райс может рассчитывать на жалование свыше 300,000 фунтов в неделю, если присоединится к "канонирам".



Проблема в том, что "Арсенал" оценивает 24-летнего Райса в 90 млн. фунтов, тогда как "Вест Хэм" рассчитывает выручить за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.



Daily Mail добавляет, что полузащитник Гранит Джака может стать одним из игроков, которых "Арсенал" принесет в жертву, чтобы позволить себе Райса.