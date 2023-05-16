"Челси" попытается купить Осимхена

"Челси" готов предпринять амбициозную попытку приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

После завоевания титула Серии А ранее в мае президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис — возможно, на эмоциях — заявил, что ни за что не продаст Осимхена грядущим летом.



Несмотря на слова Де Лаурентиса и несмотря на свое непопадание в еврокубки, "Челси" попытается переманить Осимхена, забившего 23 гола в 29 матчах этого сезона Серии А, сообщает The Guardian.



В следующем сезоне "Наполи" предстоит защита титула. Также команда Лучано Спаллетти надеется дальше продвинуться в Лиге Чемпионов, в этой кампании остановившись на стадии 1/4 финала. Поэтому для приобретения Осимхена потребуется действительно большое предложение.



Чтобы позволить себе 24-летнего нигерийца, "Челси" придется совершить ряд продаж, включая полузащитника Мейсона Маунта, от контракта которого остается один год.



В борьбе за Осимхена "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии", тогда как у "Манчестер Юнайтед" в приоритете среди нападающих Харри Кейн из "Тоттенхэма".



Помимо Осимхена, в шорт-лист "Челси" по усилению позиции нападающего также входят Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Лаутаро Мартинес из "Интера".