"Челси" попытается купить Осимхена
"Челси" готов предпринять амбициозную попытку приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
После завоевания титула Серии А ранее в мае президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис — возможно, на эмоциях — заявил, что ни за что не продаст Осимхена грядущим летом.
Несмотря на слова Де Лаурентиса и несмотря на свое непопадание в еврокубки, "Челси" попытается переманить Осимхена, забившего 23 гола в 29 матчах этого сезона Серии А, сообщает The Guardian.
В следующем сезоне "Наполи" предстоит защита титула. Также команда Лучано Спаллетти надеется дальше продвинуться в Лиге Чемпионов, в этой кампании остановившись на стадии 1/4 финала. Поэтому для приобретения Осимхена потребуется действительно большое предложение.
Чтобы позволить себе 24-летнего нигерийца, "Челси" придется совершить ряд продаж, включая полузащитника Мейсона Маунта, от контракта которого остается один год.
В борьбе за Осимхена "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии", тогда как у "Манчестер Юнайтед" в приоритете среди нападающих Харри Кейн из "Тоттенхэма".
Помимо Осимхена, в шорт-лист "Челси" по усилению позиции нападающего также входят Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Лаутаро Мартинес из "Интера".
16.05.2023 07:00
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Админ не устал одно и тоже писать про Мейсона Маунта?
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Ебанушки конченные
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