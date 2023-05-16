"Челси" попытается купить Осимхена

Виктор Осимхен "Челси" готов предпринять амбициозную попытку приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

После завоевания титула Серии А ранее в мае президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис — возможно, на эмоциях — заявил, что ни за что не продаст Осимхена грядущим летом.

Несмотря на слова Де Лаурентиса и несмотря на свое непопадание в еврокубки, "Челси" попытается переманить Осимхена, забившего 23 гола в 29 матчах этого сезона Серии А, сообщает The Guardian.

В следующем сезоне "Наполи" предстоит защита титула. Также команда Лучано Спаллетти надеется дальше продвинуться в Лиге Чемпионов, в этой кампании остановившись на стадии 1/4 финала. Поэтому для приобретения Осимхена потребуется действительно большое предложение.

Чтобы позволить себе 24-летнего нигерийца, "Челси" придется совершить ряд продаж, включая полузащитника Мейсона Маунта, от контракта которого остается один год.

В борьбе за Осимхена "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии", тогда как у "Манчестер Юнайтед" в приоритете среди нападающих Харри Кейн из "Тоттенхэма".

Помимо Осимхена, в шорт-лист "Челси" по усилению позиции нападающего также входят Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Лаутаро Мартинес из "Интера".


Метки Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2023 07:00

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  1. rbk27 16.05.2023 08:10 # rbk27
    Админ не устал одно и тоже писать про Мейсона Маунта?

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  2. justnick 16.05.2023 08:00 # justnick
    Ебанушки конченные

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