"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сохранил шансы на Лигу Чемпионов

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" разгромил на выезде "Лестер" со счетом 0:3, продолжив преследовать располагающихся в топ-4 Премьер-Лиги "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В стартовый состав "лис" после длительного отсутствия с травмой задней поверхности бедра вернулся Джонни Эванс. Он, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди появились вместо Чаглара Сеюнджю, Виктора Кристиансена и Денниса Прата.

В старт "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса.

Матч начался в довольно бодром темпе, но первого подобия опасного момента пришлось ждать до 12-й минуты. Харви Барнс ворвался в штрафную по левому краю, сделал короткий пас на забежавшего Джейми Варди, однако удар того с границы вратарской был заблокирован выдвинувшимся навстречу Алиссоном.

"Ливерпуль" чуть пристрелялся и на 33-й минуте своим первым же попаданием в створ открыл счет. Мохамед Салах забросил мяч к дальней штанге на подключившегося Кертиса Джонса, а тот в касание поразил цель — 0:1.

Спустя три минуты Джонс оформил дубль. Кертис получил мяч от Салаха на краю штрафной, стоя в полоборота к воротам. Кертис свободно развернулся и нанес удар — 0:2.

"Лестер" совершенно не ожидал такого развития событий и на время "поплыл", едва не пропустив третий гол.

Во втором тайме хозяева активизировались, а Харви Барнс обводящим ударом с дистанции даже заставил Алиссона совершить отличный сейв, но дальше этого дело не пошло.

А на 71-й минуте "Ливерпуль" сделал счет крупным. Разыгрывая штрафной, Салах пяткой покатил мяч на Трента Александер-Арнольда, который нанес обводящий удар в угол ворот — 0:3.

На 79-й минуте Салах мог отличиться сам, однако Мохамед, выйдя один на один, непостижимым образом пробил мимо ворот. На этом игра практически закончилась.

"Ливерпуль" уверенно доказал свое превосходство над "Лестером". "Красные" не просто просто в очередной раз победили, но и уже в третьем матче подряд не пропустили.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 23:55

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  1. alexomck 16.05.2023 00:28 # alexomck
    Ньюкасл 66
    Манчестер Юнайтед 66
    Ливерпуль 65

    лол:))

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  2. superperez101 16.05.2023 00:21 # superperez101
    да не, шансов у пульки на лч процентов 20 не больше
    манки из кожи вон вылезут, и судейки зарешают

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  3. yxaxaxaxaxa 16.05.2023 00:06 # yxaxaxaxaxa
    муму с таким гандикапом убогим пора сливаться из топ 4

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  4. narcot 16.05.2023 00:05 # narcot
    эу, тупорылый половец, я же знаю, что ты это читаешь. а сейчас пруфани, где немцем коллаборантами называю я, а не ты) и даже подлизывающая тебе янка не поможет

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  5. brown-ale 16.05.2023 00:04 # brown-ale
    Обидно будет Клоппу с такой формой на финише остаться без ЛЧ.

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  6. electric 15.05.2023 23:59 # electric
    Великое КНЯЖЕСТВО Ливерпульское!!!
    КНЯЗИ!!!

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