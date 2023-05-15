"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сохранил шансы на Лигу Чемпионов

"Ливерпуль" разгромил на выезде "Лестер" со счетом 0:3, продолжив преследовать располагающихся в топ-4 Премьер-Лиги "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В стартовый состав "лис" после длительного отсутствия с травмой задней поверхности бедра вернулся Джонни Эванс. Он, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди появились вместо Чаглара Сеюнджю, Виктора Кристиансена и Денниса Прата.



В старт "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса.



Матч начался в довольно бодром темпе, но первого подобия опасного момента пришлось ждать до 12-й минуты. Харви Барнс ворвался в штрафную по левому краю, сделал короткий пас на забежавшего Джейми Варди, однако удар того с границы вратарской был заблокирован выдвинувшимся навстречу Алиссоном.



"Ливерпуль" чуть пристрелялся и на 33-й минуте своим первым же попаданием в створ открыл счет. Мохамед Салах забросил мяч к дальней штанге на подключившегося Кертиса Джонса, а тот в касание поразил цель — 0:1.



Спустя три минуты Джонс оформил дубль. Кертис получил мяч от Салаха на краю штрафной, стоя в полоборота к воротам. Кертис свободно развернулся и нанес удар — 0:2.



"Лестер" совершенно не ожидал такого развития событий и на время "поплыл", едва не пропустив третий гол.



Во втором тайме хозяева активизировались, а Харви Барнс обводящим ударом с дистанции даже заставил Алиссона совершить отличный сейв, но дальше этого дело не пошло.



А на 71-й минуте "Ливерпуль" сделал счет крупным. Разыгрывая штрафной, Салах пяткой покатил мяч на Трента Александер-Арнольда, который нанес обводящий удар в угол ворот — 0:3.



На 79-й минуте Салах мог отличиться сам, однако Мохамед, выйдя один на один, непостижимым образом пробил мимо ворот. На этом игра практически закончилась.



"Ливерпуль" уверенно доказал свое превосходство над "Лестером". "Красные" не просто просто в очередной раз победили, но и уже в третьем матче подряд не пропустили.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче