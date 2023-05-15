"Тоттенхэм" интересуется Томасом Франком

"Тоттенхэм" определил Томаса Франка из "Брентфорда" на вакантную должность главного тренера.

"Тоттенхэм" находится в поисках нового постоянного рулевого с конца марта, когда "шпоры" попрощались с Антонио Конте.



С тех пор "Тоттенхэму" не удалось договориться с Юлианом Нагельсманном, а Венсан Компани заключил новый контракт с "Бернли". Надежды же фанатов "шпор" на возвращение Маурисио Почеттино были перечеркнуты "Челси".



По информации talkSPORT, теперь на радаре у "Тоттенхэма" находится Франк, чей "Брентфорд" в концовке сезона ведет борьбу со "шпорами" за попадание в еврокубки.



Издание добавляет, что "Брентфорд" ожидает интереса к Франку со стороны "Тоттенхэма", однако приглашение Томаса будет стоить "шпорам" недешево, потому что датский специалист только в декабре заключил новый контракт с "пчелами".