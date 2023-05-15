Полузащитник Алексис Макаллистер предпочитает перейти в клуб из Лиги Чемпионов, если ему суждено покинуть "Брайтон" грядущим летом.

В минувший уикенд появилась информация, что "Ливерпуль" готов оформить переход Макаллистера, выложив за победителя Чемпионата Мира в составе сборной Аргентины 70 миллионов фунтов.



"Ливерпуль" видится явным фаворитом в борьбе за Макаллистера, однако The Athletic называет одно обстоятельство, которое может помешать "красным" заполучить Алексиса.



Дело в том, что на Макаллистера также претендует "Манчестер Юнайтед", который в концовке сезона ведет заочную борьбу с "Ливерпулем" за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



После субботней победы 2:0 над "Вулверхэмптоном" "Юнайтед" оторвался от "Ливерпуля" на четыре очка, причем обоим командам остается сыграть по три матча в Премьер-Лиге.



При этом "Брайтон" еще не потерял надежд сохранить Макаллистера и надеется, что завоевание путевки в Лигу Европы помогло бы с этим.



Как бы то ни было, 24-летний аргентинец вместе со своим отцом и агентом Карлосом примут решение насчет своего будущего только в конце сезона.