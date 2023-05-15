Льорис, вероятно, покинет "Тоттенхэм" летом

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, вероятно, покинет лондонский клуб грядущим летом.

Контракт Льориса с "Тоттенхэмом" истекает только в конце следующего сезона, однако внутри клуба крепнет ощущение, что Уго уйдет уже грядущим летом, сообщает The Telegraph.



Таким образом, поражение 5:1 от "Ньюкасла" может так и остаться последним матчем для Льориса за "Тоттенхэм". Капитан "шпор" пропустил пять голов в первом тайме и был заменен в перерыве с травмой бедра, которая уже не позволит ему сыграть в остатке сезона.



Льорис защищал ворота "Тоттенхэма" на протяжении 11 последних лет, однако в этом сезоне к игре Уго, как и всей команды, регулярно возникали вопросы.



Издание добавляет, что "Тоттенхэм" уже задумывается о приглашении нового первого номера взамен 36-летнего француза, который имеет на руках предложение из Саудовской Аравии.



Заменить Льориса в "Тоттенхэме" может Давид Райя, однако "Брентфорд" оценивает своего голкипера в 40 миллионов фунтов.