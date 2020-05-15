Забитцер пропустит остаток сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер уже не сыграет в остатке этого сезона из-за травмы мениска.

Забитцер присоединился к "Юнайтед" только в январе, перебравшись из "Баварии" на правах аренды. С тех пор Марсель сыграл 18 матчей за "красных дьяволов" и забил три гола, включая дубль против "Севильи" в Лиге Европы.



Однако Забитцер пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу из-за дискомфорта в колене, возникшего уикендом ранее против "Вест Хэма", а углубленное обследование обнаружило у Марселя серьезные проблемы с мениском, о чем было официально объявлено сегодня.



Таким образом, поражение 1:0 на Лондонском стадионе может так и остаться последним матчем Забитцера за "Юнайтед", потому что аренда 29-летнего австрийца истекает в конце сезона.



Даже если "Юнайтед" не будет выкупать Забитцера, Марсель вернется в Мюнхен с медалью обладателя Кубка Лиги, в финале которого "красные дьяволы" победили "Ньюкасл".