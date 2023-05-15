"Юнайтед" договорился с Кимом

"Манчестер Юнайтед" согласовал переход центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только прошлым летом присоединился к "Наполи", перебравшись из "Фенербахче" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.



Трансфер Кима превзошел все ожидания, потому что 26-летний южнокореец сразу же утвердился в качестве ключевого игрока и помог "Наполи" завоевать титул Серии А.



К настоящему моменту Ким сыграл 43 матча за "Наполи" во всех соревнованиях и даже забил два гола.



По информации местной неаполитанской газеты Il Mattino, Ким отказался от нового контракта с "Наполи" и уже договорился о переходе в "Юнайтед". Сторонам остается согласовать лишь заключительные детали сделки.



Эта новость не является сюрпризом для "Наполи", уже некоторое время ведущего поиски замены для Кима, продажа которого принесет чемпионам Италии 50-60 миллионов евро (52-43 млн. фунтов).



Добавим, приобретение Кима может поставить крест на карьере Харри Магуайра в "Юнайтед". Капитан "красных дьяволов" превратился в игрока ротации в этом сезоне, причем проигрывает конкуренцию даже Люку Шоу, который номинально является левым защитником.