"Юнайтед" договорился с Кимом

Ким Мин Джэ "Манчестер Юнайтед" согласовал переход центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только прошлым летом присоединился к "Наполи", перебравшись из "Фенербахче" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.

Трансфер Кима превзошел все ожидания, потому что 26-летний южнокореец сразу же утвердился в качестве ключевого игрока и помог "Наполи" завоевать титул Серии А.

К настоящему моменту Ким сыграл 43 матча за "Наполи" во всех соревнованиях и даже забил два гола.

По информации местной неаполитанской газеты Il Mattino, Ким отказался от нового контракта с "Наполи" и уже договорился о переходе в "Юнайтед". Сторонам остается согласовать лишь заключительные детали сделки.

Эта новость не является сюрпризом для "Наполи", уже некоторое время ведущего поиски замены для Кима, продажа которого принесет чемпионам Италии 50-60 миллионов евро (52-43 млн. фунтов).

Добавим, приобретение Кима может поставить крест на карьере Харри Магуайра в "Юнайтед". Капитан "красных дьяволов" превратился в игрока ротации в этом сезоне, причем проигрывает конкуренцию даже Люку Шоу, который номинально является левым защитником.


Метки Манчестер Юнайтед, Мин Джэ, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 19:00

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  1. gunnerlove 15.05.2023 19:27 # gunnerlove
    Ну корейцы хорошо приживаются к АПЛ. Для МЮ конечно усиление.

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  2. narcot 15.05.2023 19:01 # narcot
    е6анутый скам согласовал корейского магу) ору

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