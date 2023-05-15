"Ньюкасл" следит за Собослаи

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Доминику Собослаи.

Собослаи блестяще выступает в Лейпциге после своего перехода из родственного "Ред Булл" в 2021 году. За два последних сезона Доминик забил 18 голов в 88 матчах.



По информации Sky Sport Germany, скауты "Ньюкасла" просматривали Собослаи в матче Бундеслиги против "Вердера" накануне. Представители "сорок" своими глазами увидели, как Доминик забил победный для "РБ Лейпциг" гол в компенсированное время (2:1).



"Я определенно останусь в "РБ Лейпциг" на заключительные три матча. Я бы хотел сыграть в Лиге Чемпионов, и я бы хотел завоевать свой второй трофей с "РБ Лейпциг". Посмотрим, что случится летом".



"Значит ли это, что я останусь в Лейпциге? Я не говорил этого", — высказался насчет своего будущего Собослаи в воскресенье.



Добавим, контракт 22-летнего венгра с немецким клубом содержит пункт об отступных в 61 миллион фунтов.