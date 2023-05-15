Эдегор: "Теперь надежды нет"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор признал, что его команда попрощалась с надеждой завоевать титул в этом сезоне Премьер-Лиги.

Домашнее поражение 0:3 от "Брайтона" в субботу оставило "Арсенал" в четырех очках позади лидирующего "Манчестер Сити".



И хотя "канониры" сохраняют математические шансы опередить "горожан", Эдегор уже не ожидает осечки от конкурента.



"Мы должны быть честны — теперь это будет очень сложно".



"В данный момент это не самое приятное чувство, учитывая нашу игру, особенно во втором тайме. Если честно, я не знаю, что произошло".



"Ощущение такое, что теперь надежды нет", — сообщил Эдегор Sky Sports.