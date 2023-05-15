Почеттино едва ли предотвратить уход Маунта из "Челси"

Маурисио Почеттино и Мейсон Маунт Приходит Маурисио Почеттино на должность главного тренера едва ли позволит "Челси" удержать полузащитника Мейсона Маунта.

Ожидается, что уже на текущей неделе Почеттино подпишет контракт с "Челси", и ранее сообщалось, что Маурисио рассматривает Маунта в качестве ключевого игрока команды, которую он собирается строить.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Почеттино приходит слишком поздно, чтобы предотвратить уход 24-летнего игрока сборной Англии.

Переговоры "Челси" и Маунта по-прежнему находятся в тупике, и только настоящее чудо может помочь Почеттино убедить Мейсона пойти на уступки и заключить новую сделку.

А поскольку действующий контракт Маунта истекает в следующем году, Мейсон почти наверняка будет продан в летнее трансферное окно.

"Похоже на то, что это уже слишком поздно для Мейсона. Почеттино хорош, но он не может творить чудеса".

"Если бы он пришел, когда "Челси" уволил Томаса Тухеля в сентябре, тогда история, возможно, была бы другой".

"Но за 10 месяцев никакое решение так и не было найдено, а другие клубы хотят его заполучить. Удачи Почу и Мейсону, но мы не надеемся", — цитирует свой источник в "Челси" издание.


Метки Маунт, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 16:00

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  1. stamm 15.05.2023 16:42 # stamm
    The Sun утверждает...
    :)))

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  2. narcot 15.05.2023 16:04 # narcot
    зачем удерживать, если 0пуки с радостью подберут за императорами английского середняка

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