Почеттино едва ли предотвратить уход Маунта из "Челси"

Приходит Маурисио Почеттино на должность главного тренера едва ли позволит "Челси" удержать полузащитника Мейсона Маунта.

Ожидается, что уже на текущей неделе Почеттино подпишет контракт с "Челси", и ранее сообщалось, что Маурисио рассматривает Маунта в качестве ключевого игрока команды, которую он собирается строить.



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Почеттино приходит слишком поздно, чтобы предотвратить уход 24-летнего игрока сборной Англии.



Переговоры "Челси" и Маунта по-прежнему находятся в тупике, и только настоящее чудо может помочь Почеттино убедить Мейсона пойти на уступки и заключить новую сделку.



А поскольку действующий контракт Маунта истекает в следующем году, Мейсон почти наверняка будет продан в летнее трансферное окно.



"Похоже на то, что это уже слишком поздно для Мейсона. Почеттино хорош, но он не может творить чудеса".



"Если бы он пришел, когда "Челси" уволил Томаса Тухеля в сентябре, тогда история, возможно, была бы другой".



"Но за 10 месяцев никакое решение так и не было найдено, а другие клубы хотят его заполучить. Удачи Почу и Мейсону, но мы не надеемся", — цитирует свой источник в "Челси" издание.