Фил Джонс покинет МЮ в конце сезона

Фил Джонс Защитник Фил Джонс находится в числе пяти игроков, с которыми "Манчестер Юнайтед" решил не продлевать истекающие контракты.

31-летний Джонс является настоящим старожилом "Юнайтед", однако Фил не сыграл ни минуты в этом сезоне при Эрике Тен Хаге.

Джонс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" за последние три года и весь этот сезон даже не мог полноценно тренироваться — последний раз Фил был замечен в общей группе в Каррингтоне еще 20 мая.

Естественно, в сложившейся ситуации Джонс не может рассчитывать на продление своего контракта, который он заключил в феврале 2019.

Помимо Джонса, "Юнайтед" отказался от новых сделок с Акселем Туанзебе, сыгравшим единственный матч за клуб против "Астаны" в Лиге Европы Итаном Галбрейтом, Ондржеем Мастны и Чарли Уэлленсом, сообщает Manchester Evening News.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 15:00

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