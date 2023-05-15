Фил Джонс покинет МЮ в конце сезона

Защитник Фил Джонс находится в числе пяти игроков, с которыми "Манчестер Юнайтед" решил не продлевать истекающие контракты.

31-летний Джонс является настоящим старожилом "Юнайтед", однако Фил не сыграл ни минуты в этом сезоне при Эрике Тен Хаге.



Джонс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" за последние три года и весь этот сезон даже не мог полноценно тренироваться — последний раз Фил был замечен в общей группе в Каррингтоне еще 20 мая.



Естественно, в сложившейся ситуации Джонс не может рассчитывать на продление своего контракта, который он заключил в феврале 2019.



Помимо Джонса, "Юнайтед" отказался от новых сделок с Акселем Туанзебе, сыгравшим единственный матч за клуб против "Астаны" в Лиге Европы Итаном Галбрейтом, Ондржеем Мастны и Чарли Уэлленсом, сообщает Manchester Evening News.