36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 15 мая, поединком "Лестера" и "Ливерпуля" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В последних 13 матчах Премьер-Лиги у "Лестера" худшая статистика в дивизионе — одна победа, шесть набранных очков. "Лисы" пропускали в каждом из 20 последних поединков чемпионата (всего 39 пропущенных голов).
"Ливерпуль" одержал шесть побед подряд в Премьер-Лиге, включая пять подряд с разницей в один гол. "Красные" пропустили уже 42 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением антирекорда клуба в эру Юргена Клоппа.
Все пять своих поражений от "Лестера" в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях при Юргене Клоппе "Ливерпуль" потерпел на "Кинг Пауэр". "Лисы" неизменно побеждали "красных" дома в двух предыдущих сезонах Премьер-Лиги.
Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть впервые с 8 апреля. Келечи Ихеаначо пока не готов вернуться после травмы паха.
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит шестой матч Премьер-Лиги кряду с мышечным повреждением, но его возвращение не за горами. Наби Кейта травмирован.
15.05.2023 14:00
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Дудь долбоёб что-ли? Нахуй кому нужен создатель тетриса? Почему Хидетаку Миядзаки не позвал и не спросил про разработку "БЛАДБОРН 2"?
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14.05.2023 23:56 #
v-0987654321
как же я мечтать однажд ы погреть
унитаз для свой идол Джон Терри
Источник: http://fapl.ru/posts/100375/?c=1
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14.05.2023 23:56 #
v-0987654321
ЧЕЛСИ = МАКДОНАЛЬДС
Ман Сити = Бургер Кинг
Тоттенхэм = КФС
ливерпуль = очко и точка
вот и весь разница
Источник: http://fapl.ru/posts/100375/?c=1
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ВОООНЬ опять на фапле появляться
ливерпуль не радовать
арсенал проебать
ВООНЬ страдать
будет еще долго на фапле воооонять
Источник: http://fapl.ru/posts/100380/?c=1#c7779747
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https://ibb.co/7KNYR9W
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