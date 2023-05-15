36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Дарвин Нуньес В понедельник, 15 мая, поединком "Лестера" и "Ливерпуля" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

В последних 13 матчах Премьер-Лиги у "Лестера" худшая статистика в дивизионе — одна победа, шесть набранных очков. "Лисы" пропускали в каждом из 20 последних поединков чемпионата (всего 39 пропущенных голов).

"Ливерпуль" одержал шесть побед подряд в Премьер-Лиге, включая пять подряд с разницей в один гол. "Красные" пропустили уже 42 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением антирекорда клуба в эру Юргена Клоппа.

Все пять своих поражений от "Лестера" в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях при Юргене Клоппе "Ливерпуль" потерпел на "Кинг Пауэр". "Лисы" неизменно побеждали "красных" дома в двух предыдущих сезонах Премьер-Лиги.

Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть впервые с 8 апреля. Келечи Ихеаначо пока не готов вернуться после травмы паха.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит шестой матч Премьер-Лиги кряду с мышечным повреждением, но его возвращение не за горами. Наби Кейта травмирован.


Метки Премьер-Лига, слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 596

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Последние комментарии:




  1. jirrort 15.05.2023 15:09 # jirrort
    Дудь долбоёб что-ли? Нахуй кому нужен создатель тетриса? Почему Хидетаку Миядзаки не позвал и не спросил про разработку "БЛАДБОРН 2"?

    (ответить)

  2. jirrort 15.05.2023 14:53 # jirrort
    14.05.2023 23:56 #
    v-0987654321

    как же я мечтать однажд ы погреть
    унитаз для свой идол Джон Терри

    Источник: http://fapl.ru/posts/100375/?c=1

    (ответить)

  3. jirrort 15.05.2023 14:50 # jirrort
    14.05.2023 23:56 #
    v-0987654321

    ЧЕЛСИ = МАКДОНАЛЬДС
    Ман Сити = Бургер Кинг
    Тоттенхэм = КФС
    ливерпуль = очко и точка

    вот и весь разница

    Источник: http://fapl.ru/posts/100375/?c=1

    (ответить)

  4. narcot 15.05.2023 14:48 # narcot
    В Москвабаде случился неслабый пожар в "Караване". Изначально СМИ сообщали, что на первом этаже происходят взрывы турецких пуканов, но после того, как огонь был локализован и потушен, выяснилось, что всего лишь произошло возгорание ватного мусора возле здание. Пострадавших людей, как сообщают, нет

    (ответить)

  5. thegodfather 15.05.2023 14:37 # thegodfather
    ВОООНЬ опять на фапле появляться
    ливерпуль не радовать
    арсенал проебать
    ВООНЬ страдать
    будет еще долго на фапле воооонять

    Источник: http://fapl.ru/posts/100380/?c=1#c7779747

    (ответить)

  6. tyhonovecky 15.05.2023 14:14 # tyhonovecky
    https://ibb.co/7KNYR9W

    (ответить)

  7. narcot 15.05.2023 14:03 # narcot
    Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отверг "Сити" из-за желания побороться за ЛЧ. (Patrick Berger)

    (ответить)

  8. narcot 15.05.2023 14:02 # narcot
    ё6аный дальтоник не видит красные линии что ли



    Великобритания передаст Киеву дроны с радиусом действия более 200 км, летом начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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