36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 15 мая, поединком "Лестера" и "Ливерпуля" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В последних 13 матчах Премьер-Лиги у "Лестера" худшая статистика в дивизионе — одна победа, шесть набранных очков. "Лисы" пропускали в каждом из 20 последних поединков чемпионата (всего 39 пропущенных голов).



"Ливерпуль" одержал шесть побед подряд в Премьер-Лиге, включая пять подряд с разницей в один гол. "Красные" пропустили уже 42 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением антирекорда клуба в эру Юргена Клоппа.



Все пять своих поражений от "Лестера" в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях при Юргене Клоппе "Ливерпуль" потерпел на "Кинг Пауэр". "Лисы" неизменно побеждали "красных" дома в двух предыдущих сезонах Премьер-Лиги.



Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть впервые с 8 апреля. Келечи Ихеаначо пока не готов вернуться после травмы паха.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит шестой матч Премьер-Лиги кряду с мышечным повреждением, но его возвращение не за горами. Наби Кейта травмирован.