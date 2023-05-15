"Лестер" готовится к вылету из Премьер-Лиги

"Лестер" решил не вручать награду лучшему игроку команды в этом сезоне, а также начал готовиться к понижению в классе.

В данный момент "Лестер" занимает предпоследнюю строчку в таблице Премьер-Лиги, находясь в двух очках от спасительного места.



"Лисы" все еще могут спастись от вылета, но в остатке сезона команде Дина Смита предстоит сыграть сложнейшие матчи против "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма".



По информации The Telegraph, "Лестер" уже начал готовиться к худшему сценарию, одним из признаков чего является отмена награды Игроку Года, хотя соответствующая церемония должна была состояться уже на следующей неделе.



В случае вылета в Чемпионшип зарплаты игроков "Лестера" будут автоматически понижены на 35-50 процентов, как предусмотрено контрактами. Естественно не всех это устроит, и клуб также готовится к исходу звезд.



Заместить уходящих игроков "Лестер" собирается с помощью своей молодежи и уже определенных трансферных целей из Чемпионшипа.