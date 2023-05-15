Лэмпард: "Очень доволен Чалобой"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил с похвалой в адрес защитника Трево Чалобы.

В свой первый период в "Челси" Лэмпарду не удалось поработать с Чалобой, который в то время выступал за "Хаддерсфилд" и "Лорьян" на правах аренды.



Однако Лэмпард всегда был поклонником таланта Чалобы и пытался пригласить Трево в свои бывшие клубы "Дерби" и затем "Эвертон".



После возвращения Лэмпарда в "Челси" Чалоба закрепился в стартовом составе, в основном подменяя травмированного Риса Джеймса справа в обороне, и Фрэнку очень нравится, как 23-летний англичанин проявляет себя.



"Я предвкушал совместную работу с Тревом (когда возвращался в "Челси"), потому что у меня не было такой возможности прежде. За то короткое время, что я здесь нахожусь, я очень доволен его индивидуальной игрой. Я пытался заполучить его в аренду, когда трудился в других местах".



"Это приятно, и я рассматриваю его как игрока высокого уровня. С момента своего возвращения я под впечатлением от его отношения к работе. Его приятно тренировать каждый день, потому что он приезжает на базу с большим энтузиазмом. Он покладистый парень, и когда ты говоришь, что ты хочешь от него, он пытается исполнять это на поле — что замечательно", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.