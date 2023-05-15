Венгер рассказал, кому отказал, когда тренировал "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перечислил предложения, которые он отклонил, чтобы остаться в лондонском клубе.

Венгер тренировал "Арсенал" на протяжении 22 сезонов, покинув клуб в 2018 году. За это время "канониры" утвердились настоящим грандом с собственной философией, а также обзавелись новым стадионом.



В течение этого времени многие пытались переманить Венгера, но французский специалист всегда сохранял верность "Арсеналу" — и об этом не жалеет.



"Я отказал "Реалу", я отказал "Ювентусу", я отказал ПСЖ. Я отказал сборной Англии, сборной Франции. В конце концов я верил в то, что делаю важное дело в своей жизни".



"А дальше уже пускай люди судят, что ты делаешь. Моя работа была публичной, но моя совесть была чиста, а мое поведение было прозрачным".



"Вообще-то, я благодарен, что так было, потому что сегодня это забавно — столь многие люди подходят повидать меня и говорят: "Спасибо за то, что ты сделал для клуба".



"Потому что они понимают, что было моим приоритетом. Также я верю, что "Арсенал" уважают во всем мире из-за ценностей, которые были созданы в клубе", — сообщил Венгер beIN Sports.