Венгер рассказал, кому отказал, когда тренировал "Арсенал"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перечислил предложения, которые он отклонил, чтобы остаться в лондонском клубе.

Венгер тренировал "Арсенал" на протяжении 22 сезонов, покинув клуб в 2018 году. За это время "канониры" утвердились настоящим грандом с собственной философией, а также обзавелись новым стадионом.

В течение этого времени многие пытались переманить Венгера, но французский специалист всегда сохранял верность "Арсеналу" — и об этом не жалеет.

"Я отказал "Реалу", я отказал "Ювентусу", я отказал ПСЖ. Я отказал сборной Англии, сборной Франции. В конце концов я верил в то, что делаю важное дело в своей жизни".

"А дальше уже пускай люди судят, что ты делаешь. Моя работа была публичной, но моя совесть была чиста, а мое поведение было прозрачным".

"Вообще-то, я благодарен, что так было, потому что сегодня это забавно — столь многие люди подходят повидать меня и говорят: "Спасибо за то, что ты сделал для клуба".

"Потому что они понимают, что было моим приоритетом. Также я верю, что "Арсенал" уважают во всем мире из-за ценностей, которые были созданы в клубе", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 15.05.2023 12:03 # mixmaster
    глыба!

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  2. superglor 15.05.2023 11:42 # superglor
    Ну трофеям он точно отказал.

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  3. chelsea88 15.05.2023 11:42 # chelsea88
    Опять ссыт в уши гейгуннерастам.

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