Де Дзерби признал, что Кайседо и Макаллистер могут быть проданы

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби признал, что полузащитники Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер могут быть проданы грядущим летом.

"Брайтон" выдающимся образом проводит этот сезон — и в плане результатов, и в плане качества игры. А звезды команды Де Дзерби являются лакомыми целями для грандов Премьер-Лиги.



После победы 0:3 над "Арсеналом" в воскресенье Де Дзерби подтвердил, что ожидает интереса других клубов, но рассчитывает привести новых игроков на место тех, кто уйдет.



"Несомненно, мы потеряем некоторых игроков. Возможно, Кайседо и Макаллистера".



"Мы должны быть готовы пригласить больше хороших игроков, а что касается остальных вроде Митомы и Эступиньяна, то для них лучшим решением, наверное, будет остаться с нами".



"Я не знаю, готовы ли они выступать за большие команды. Нужно созреть для этого в своей голове. Мы можем предложить им возможность прогрессировать и становиться лучше", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.