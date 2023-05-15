Кивер: "Я надеялся, что VAR вмешается и отменит гол"

Якуб Кивер Защитник "Арсенала" Якуб Кивер заявил, что на нем был совершен фол, когда "Брайтон" открывал счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Брайтона", поставив крест на своих надеждах завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Свой первый гол "Брайтон" забил вскоре после начала второго тайма. Первис Эступиньян с помощью отскока от газона сделал передачу во вратарскую, а там Хулио Энсисо совершенно без сопротивления нанес удар головой.

Повторы показывают, что в процессе голевой комбинации нападающий "чаек" Эван Фергюсон наступил на ногу Кивера, который просто выключился из игры, опустился на газон и стал ждать вмешательства арбитров.

"Я почувствовал контакт, и у меня слетела бутса. Я даже не видел гол".

"Я надеялся, что VAR вмешается и отменит гол, но, к сожалению, рефери увидел это по-другому".

"После второго гола мы почувствовали уныние и не смогли вернуться в игру", — цитирует Кивера Daily Mail.


Метки Арсенал, Брайтон, Кивер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2023 08:00

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  1. kojan 15.05.2023 08:56 # kojan
    детский лепет...

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  2. gary47 15.05.2023 08:19 # gary47
    Я бы за такой профессионализм выгонял из первой команды. Еще дико бесят, когда защитники машут лапками по поводу офсайда и начинают сбавлять обороты. Зачем, блин? Есть ВАР, он разберется. А вот ты можешь в такой ситуации обгадиться, если все окажется по правилам

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  3. takernotagiver 15.05.2023 08:08 # takernotagiver
    Ясен хрен, коротыш Брайтона не забил бы, если б Кивору не наступили на пятку. Уебать бы судье за такое. И так тяжело было забить Арсенальцам Брайтону,так эта слепая арабская манда ещё и гол подарила костоломам

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