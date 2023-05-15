Кивер: "Я надеялся, что VAR вмешается и отменит гол"

Защитник "Арсенала" Якуб Кивер заявил, что на нем был совершен фол, когда "Брайтон" открывал счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Брайтона", поставив крест на своих надеждах завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



Свой первый гол "Брайтон" забил вскоре после начала второго тайма. Первис Эступиньян с помощью отскока от газона сделал передачу во вратарскую, а там Хулио Энсисо совершенно без сопротивления нанес удар головой.



Повторы показывают, что в процессе голевой комбинации нападающий "чаек" Эван Фергюсон наступил на ногу Кивера, который просто выключился из игры, опустился на газон и стал ждать вмешательства арбитров.



"Я почувствовал контакт, и у меня слетела бутса. Я даже не видел гол".



"Я надеялся, что VAR вмешается и отменит гол, но, к сожалению, рефери увидел это по-другому".



"После второго гола мы почувствовали уныние и не смогли вернуться в игру", — цитирует Кивера Daily Mail.