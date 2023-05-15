Почеттино летит в Лондон на подписание контракта с "Челси"

На стартовавшей неделе тренер Маурисио Почеттино прилетает из Барселоны в Лондон, чтобы оформить свои отношения с "Челси".

В минувшую субботу стало известно, что "Челси" окончательно согласовал условия назначения Почеттино своим следующим — после уволенного в начале апреля Грэма Поттера — постоянным наставником.



Когда Поттер переходил в "Челси" из "Брайтона" в сентябре, то получил контракт сразу на пять лет. По информации The Telegraph, сделка с Почеттино изначально будет рассчитана на три года — до лета 2026.



Почеттино вступит в должность только летом, однако к процессу планирования на следующий сезон присоединится немедленно. Предполагается, что Маурисио не будет вмешиваться в работу временного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда в остатке этой кампании.



Прежде всего Почеттино предстоит спланировать предсезонный период, а также разобраться с тем огромным составом, который ему достается. Без Лиги Чемпионов и из-за риска нарушить правила финансового фейр-плей "Челси" вынужден сосредоточиться на продажах игроков, но также Маурисио хотел бы совершить несколько приобретений, включая голкипера, центрального полузащитника и нападающего.



Наконец, 51-летнему аргентинцу предстоит сформировать свою команду помощников, потому что сейчас тренерский штаб "Челси" представляет собой коктейль из работников, оставшихся от Поттера и начинавшего сезон Томаса Тухеля, а также приведенных Лэмпардом.