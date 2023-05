Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Адриену Рабьо. "Челси" готовит предложение по Мойсесу Кайседо. Джуд Беллингем считает "Манчестер Сити" "пластмассовым клубом". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, который летом может стать свободным агентом. (L'Equipe)



"Юнайтед" начал переговоры с защитником "Наполи" Кимом Мин Джэ, который также интересен "Ливерпулю" и ПСЖ. (Foot Mercato)



"Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха. (Football Insider)



"Юнайтед" и "Арсенал" поспорят за защитника "РБ Лейпциг" Мохамеда Симакана. (Fichajes)



"Челси" готов заплатить 70 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Fichajes)



Защитник Леви Коуилл, которого сейчас арендует "Брайтон", может помочь "Челси" заполучить Кайседо. (Daily Express)



Защитник Кайл Уолкер не собирается уходить из "Манчестер Сити" грядущим летом. (The Sun)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отверг "Сити", потому что его семья считает "горожан "пластмассовым клубом". (Patrick Berger)



"Арсенал" может заинтересоваться крайним защитником Ферланом Менди, которого "Реал" готов продать летом. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готов приобрести бразильского защитника "Ромы" Роджера Ибаньеса. (La Repubblica)



"Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем "Лиона" Муссе Дембеле. (Football Insider)



"Эвертон" будет готов продать полузащитника Амаду Онана за 50 млн. фунтов в случае своего вылета из Премьер-Лиги. (Football Insider)



"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Вулверхэмптона" Рубене Невеше. (talkSPORT)



Вингер Ферран Торрес готов отвергнуть интерес "Астон Виллы", потому что хочет остаться в "Барселоне". (Mundo Deportivo)



Вингер "Ноттингем Форест" Джесси Лингард может перейти свободным агентом в "Бешикташ". (Nottingham Post)



Другое



"Бирмингем" хочет пригласить бывшего главного тренера "Сити" Марка Хьюза. (Football Insider)



В воскресенье полузащитник Поль Погба впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Ювентуса" — и получил новую травму. (The Sun)



Бывшие игроки "Ливерпуля" Фернандо Торрес и Альваро Арбелоа сошлись друг против друга как тренеры. Первый получил красную карточку после того, как сказал второму у бровки: "Я снесу твою голову!" (Relevo)



Бывший защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван объявил результаты голосования по Эстонии на конкурсе "Евровидение". (The Sun)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд заключил контракт с брендом Dolce & Gabbana стоимостью 2 млн. фунтов. (The Sun)



В дом Рио Фердинанда и его беременной жены пробрался грабитель, однако экс-защитник "Юнайтед" лично остановил преступника и передал его полиции. (The Sun)



Совладелец "Рексема" Райан Рейнольдс пообещал игрокам своего клуба эпизодические роли в фильме "Дедпул-3". (The Sun)