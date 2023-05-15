Артета: "Арсенал" развалился во втором тайме"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета извинился за разгром 0:3 от "Брайтона" и признал, что его команда "развалилась".

В воскресенье шансы "Арсенала" на титул Премьер-Лиги стали исключительно математическими, потому что лидирующий "Манчестер Сити" выиграл, а "канониры" крупно уступили дома.



Все три гола от "Брайтона" подопечные Артеты пропустили во втором тайме, и для Микеля подобное совершенно недопустимо.



"Сегодня мы должны извиниться, потому что такая игра, как мы показывали во втором тайме, неприемлема".



"Математически это (чемпионство) все еще возможно, и это футбол, но мы не можем думать об этом сегодня".



"Мы должны думать о результате и игре, которую мы показали во втором тайме. Мы должны понять, почему это произошло, и отреагировать иным образом в следующем матче".



"Мы никак не отреагировали на первый пропущенный гол. Мы глупым образом пропустили гол, затем второй, а затем команда развалилась. У команды не было ответов".



"Ты должен сделать много хороших вещей, невероятных вещей, чтобы быть вторым в этой лиге по итогам 10 месяцев, но если эта команда может представать и в таком обличии, как сегодня, тогда есть вещи, с которым нужно разобраться", — сообщил Артета Sky Sports.