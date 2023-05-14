Компани поговорит с Вегхорстом в конце сезона

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани заявил, что поговорит с нападающим Ваутом Вегхорстом в конце сезона.

Вторую половину этого сезона Вегхорст проводит в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. По слухам, Ваут предпочитает остаться на "Олд Траффорд", однако "красные дьяволы" вынашивают планы по приглашению более результативного нападающего.



Даже если "Юнайтед" не будет выкупать Вегхорста, Ваут все равно может остаться в Премьер-Лиге, потому что владеющий им "Бернли" вернулся в элитный дивизион, выиграв Чемпионшип.



Как бы то ни было, все прояснится во время разговора Вегхорста и Компани после финала Кубка Англии 3 июня, когда "Юнайтед" сразится с бывшим клубом Венсана "Манчестер Сити".



"Он принадлежит футбольному клубу "Бернли", и он выступает за команду топ-4 Премьер-Лиги в лице "Манчестер Юнайтед", а также за сборную Голландии".



"Самое важное для меня — чтобы лично он завершил сезон на высокой ноте, хотя мне и тяжело это говорить из-за финала Кубка Англии. Но я все равно хочу, чтобы он был успешен, а затем мы поговорим", — цитирует Компани Daily Mirror.