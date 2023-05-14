Невилл: "Борьба за титул окончена"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что поражение "Арсенала" 0:3 от "Брайтона" поставило точку в чемпионской гонке этого сезона Премьер-Лиги.

Крупно уступив "Брайтону", "Арсенал" оказался уже в четырех очках позади лидирующего "Сити", который вдобавок имеет матч в запасе.



Теперь "Сити" достаточно выиграть один из трех оставшихся матчей, и Невилл уже не ожидает никаких сюрпризов.



"Манчестер Сити" выдал невероятную серию, одержав 11 побед подряд, тогда как "Арсенал" потерял 12 очков в семи последних матчах против команд, где этого не должно было происходить".



"Особенно больно им было против "Саутгемптона" и "Вест Хэма", а сегодня их просто переиграли".



"Вот и все. Борьба за титул окончена, хотя "Арсенал" провел очень хороший сезон. Превосходный сезон. Просто им не хватило силенок".



"Манчестер Сити", игравший на "Гудисон Парк" ранее днем, выглядел убедительно. Потенциально это была банановая кожура для них. И то, как они выиграл этот матч, могло навредить настрою "Арсенала" на столь неудобного соперника".



"Но я должен сказать, что игра "Брайтона" была не из этого мира. Посмотрите, как радовался их тренерский штаб. Абсолютно великолепно. Они выдающимся образом выступают весь сезон, и эта победа просто стала вишенкой на торте".



"Это олицетворяет все то, что они сделали. Большую частью сезона "Арсенал" был лучшей командой в стране, а "Брайтон" просто выбил из них весь дух", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.

