Гвардиола доволен победой над "Эвертоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое удовлетворение насчет победы 0:3 над "Эвертоном".

Разгромив "Эвертон" в воскресенье, "Сити" укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге. "Горожане" смогли правильно настроиться на этот матч, расположившийся между двух встреч с "Реалом" в Лиге Чемпионов, и это радует Гвардиолу.



"Мы действительно хорошо играли с первой минуты. На меня произвело больше впечатление, как "Эвертон" оборонялся и переходил в атаку против "Брайтона", но мы были действительно хороши. Каждый раз, когда мы выигрываем матч, мы становимся ближе к цели, но "Брайтон", "Брентфорд" и "Челси" — это очень тяжелые матчи. Мы движемся шаг за шагом".



"И мы, и "Арсенал" проводим исключительный сезон. Мы выполнили задачу, победив их на "Этихад". Было хорошо победить сегодня, между двумя матчами против "Реала". Теперь мы знаем, что двух побед в трех оставшихся матчах будет достаточно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.