"Брайтон" покончил с надеждами "Арсенала" на титул

"Арсенал" сокрушительно уступил "Брайтону" со счетом 0:3 и практически лишился шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Травмированного Александра Зинченко слева в обороне "канониров" ожидаемо заменил Киран Тирни.



У "чаек" произошло четыре изменения в старте. Доверие Роберто Де Дзерби было оказано Леви Колуиллу, Билли Гилмору, Хулио Энсисо и Эвану Фергюсону.



В начале матча "Арсенал" играл довольно компактно и не спешил идти в прессинг, позволяя сопернику контролировать мяч. Кстати, именно "Брайтон" первым в матче пробил в створ, однако Аарон Рамсдейл защитил ближний угол своих ворот после удара Энсисо.



Вскоре "канониры" огрызнулись ударом Габриэля Жезуса с острого угла, а на 31-й минуте Леандро Тросссард, заменивший получившего травму Габриэля Мартинелли, с рикошетом от Паскаля Гросса пробил в перекладину.



В концовке первого тайма команды обменялись сильными ударами, однако ни Фергюсон, ни Букайо Сака в створ не попали.



Вскоре после начала второго тайма счет был открыт, и сделали это гости. Первис Эступиньян со второй попытки выполнил передачу с левого край штрафной, а Энсисо свободно пробил головой из пределов вратарской — 0:1.



После пропущенного гола "Арсенал" пошел большими силами вперед, однако в обороне проваливался больше, чем создавал моменты у чужих ворот.



В концовке "Брайтон" всячески сбивал темп игры, а на 86-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.



Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время Эступиньян добил мяч в ворота после отраженного Рамсдейлом удара Ундава с дистанции — 0:3.



"Арсенал" с самого начала матча не выглядел командой, которая верит в свои шансы за титул. "Брайтон был в очередной раз хорош, приблизив свое попадание в Лигу Европы.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче