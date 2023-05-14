"Брайтон" покончил с надеждами "Арсенала" на титул
"Арсенал" сокрушительно уступил "Брайтону" со счетом 0:3 и практически лишился шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.
Травмированного Александра Зинченко слева в обороне "канониров" ожидаемо заменил Киран Тирни.
У "чаек" произошло четыре изменения в старте. Доверие Роберто Де Дзерби было оказано Леви Колуиллу, Билли Гилмору, Хулио Энсисо и Эвану Фергюсону.
В начале матча "Арсенал" играл довольно компактно и не спешил идти в прессинг, позволяя сопернику контролировать мяч. Кстати, именно "Брайтон" первым в матче пробил в створ, однако Аарон Рамсдейл защитил ближний угол своих ворот после удара Энсисо.
Вскоре "канониры" огрызнулись ударом Габриэля Жезуса с острого угла, а на 31-й минуте Леандро Тросссард, заменивший получившего травму Габриэля Мартинелли, с рикошетом от Паскаля Гросса пробил в перекладину.
В концовке первого тайма команды обменялись сильными ударами, однако ни Фергюсон, ни Букайо Сака в створ не попали.
Вскоре после начала второго тайма счет был открыт, и сделали это гости. Первис Эступиньян со второй попытки выполнил передачу с левого край штрафной, а Энсисо свободно пробил головой из пределов вратарской — 0:1.
После пропущенного гола "Арсенал" пошел большими силами вперед, однако в обороне проваливался больше, чем создавал моменты у чужих ворот.
В концовке "Брайтон" всячески сбивал темп игры, а на 86-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.
Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время Эступиньян добил мяч в ворота после отраженного Рамсдейлом удара Ундава с дистанции — 0:3.
"Арсенал" с самого начала матча не выглядел командой, которая верит в свои шансы за титул. "Брайтон был в очередной раз хорош, приблизив свое попадание в Лигу Европы.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
14.05.2023 20:30
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Последние комментарии:
Достижения Арсенала в сезоне 2022/2023:
- 11-е место Щелсей.
(ответить)
> 800 млн на трансферы за 10 лет
> 0 АПЛ
угадайте позорников)))))))))
(ответить)
Тру Манк с победой братишка)
(ответить)
Необходимое поражение
Команда очень молодая и просто уже нет сил вывозить
Артета летом уничтожит рынок, челы просто не шарят такие как артур и прочая чепуха
Как же Микель в некст сезоне высушит покета пенсовского, просто уже можно убегать прятаться
(ответить)
https://m.youtube.com/watch?v=spCv73vWdZ0
Вот что такое характер и воля к победе
Пусички, послушайте императриц и берите пример.
Уже реально надоело, каждый раз одно и то же безволие от арсенала...
(ответить)
Бл*ть! Ну реально, чемпионы так не проигрывают!
(ответить)
Куча дол6ое6ов
Канте, Райса и Осимхена пилите, еще нужен ТОП защ, можно Ван Дайка например
(ответить)
С такими наглыми подсуживаниями Сити долго еще будет занимать первое место.
(ответить)
16.03.2023 11:03 # удалить
mc-od
Удачи пригородному колхозу и пуканирам в ЛЕ! У манков КАЛ, и артетки вот тоже, думаю, все-таки возьмут трофей, то бишь ЛЕ, в этом сезоне. Скриньте.))
P.S. Картонок с победкой! Уверен, фараон жестоко "отомстил" у мадридцев.)
17.03.2023 09:39 # удалить
mc-od
Видит ваш бог, честно желал пуканирам выиграть в этом сезоне хоть какой-то трофей. Ну да ладно, фиг с вами, бесхребетные.)
P.S. C'mon UKRAINE! C'mon KPACUBO! (c)
Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1
(ответить)
Хз, лично я очень доволен этим сезоном, задача выполнена. Команда большую часть сезона лидировала против мешков, у которых один запасной игрок получает как вся скамейка Арсенала вместе взятая, не говоря про основу, и как результат травма ключевого игрока не позволила продолжить борьбу.
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Арсенал впервые с сезона 16-17 в лч попали, а гунеры разнылись... Праздник должен быть, парад, салют... Эх, не цените что имеете....
(ответить)
Болелы Арса, как и я, не унывайте! Игроки и тренеры в этом году опыта наберутся, Не факт что в следующем, но в скором времени, с грамотным подходом конечно), много условий бл*ть капец, должны будут титул брать!!!
Ну надо быть реалистами...)
(ответить)
В следующем сезоне арсенал вернется сильнее.
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Достижения Арсенала:
- Чемпион Англии — 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004,
- Обладатель Кубка Англии — 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020
- Обладатель Кубка Лиги — 1987, 1993
- Обладатель Кубка УЕФА — 1970
- Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА — 1994
Источник: http://fapl.ru/teams/1/
Достижения Манчестер Сити без миллиардных вливаний:
Гвардиола в одной кровати с Фигу спал.
(ответить)
Будет хорошо если арс не купит опорника и сделает основным жоржа. Хороший игрок, топ трансфер
Согласны?
(ответить)
Если физически здоровый укpaинец мужского пола не сидит с оружием в окопе, значит либо он не считает, что на его страну кто-то напал, либо его это устраивает и он ждёт российский паспорт.
(ответить)
Трансферные балансы клубов за последние 5 лет:
Сити:
-259.64m
арсенал:
-549.61m
https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
как перестать кричать ?))) ахахахахаххаахахахахахахахха
(ответить)
Эступиньян. МС вперед
(ответить)
Поздравляем Арсенал и малышка такеры с победокой клуба в эйпиель.
Хотя, подождите...
(ответить)
Бля класс повезло не купить мудрика, купили за 50 лямов 2 престарелых полена, тросарла и жоржа.
Изи гениальные трансферы под чемпик, добавили глубины скамейки.
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