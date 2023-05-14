"Брайтон" покончил с надеждами "Арсенала" на титул

Хулио Энсисо "Арсенал" сокрушительно уступил "Брайтону" со счетом 0:3 и практически лишился шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Травмированного Александра Зинченко слева в обороне "канониров" ожидаемо заменил Киран Тирни.

У "чаек" произошло четыре изменения в старте. Доверие Роберто Де Дзерби было оказано Леви Колуиллу, Билли Гилмору, Хулио Энсисо и Эвану Фергюсону.

В начале матча "Арсенал" играл довольно компактно и не спешил идти в прессинг, позволяя сопернику контролировать мяч. Кстати, именно "Брайтон" первым в матче пробил в створ, однако Аарон Рамсдейл защитил ближний угол своих ворот после удара Энсисо.

Вскоре "канониры" огрызнулись ударом Габриэля Жезуса с острого угла, а на 31-й минуте Леандро Тросссард, заменивший получившего травму Габриэля Мартинелли, с рикошетом от Паскаля Гросса пробил в перекладину.

В концовке первого тайма команды обменялись сильными ударами, однако ни Фергюсон, ни Букайо Сака в створ не попали.

Вскоре после начала второго тайма счет был открыт, и сделали это гости. Первис Эступиньян со второй попытки выполнил передачу с левого край штрафной, а Энсисо свободно пробил головой из пределов вратарской — 0:1.

После пропущенного гола "Арсенал" пошел большими силами вперед, однако в обороне проваливался больше, чем создавал моменты у чужих ворот.

В концовке "Брайтон" всячески сбивал темп игры, а на 86-й минуте вышедший на замену Дениз Ундав перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.

Однако это был еще не конец. Уже в компенсированное время Эступиньян добил мяч в ворота после отраженного Рамсдейлом удара Ундава с дистанции — 0:3.

"Арсенал" с самого начала матча не выглядел командой, которая верит в свои шансы за титул. "Брайтон был в очередной раз хорош, приблизив свое попадание в Лигу Европы.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 14.05.2023 21:00 # hachidlo
    Достижения Арсенала в сезоне 2022/2023:

    - 11-е место Щелсей.

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  2. true-manc 14.05.2023 20:59 # true-manc
    > 800 млн на трансферы за 10 лет
    > 0 АПЛ

    угадайте позорников)))))))))

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  3. felix-the-cat 14.05.2023 20:58 # felix-the-cat
    Тру Манк с победой братишка)

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  4. pozitiv4ik 14.05.2023 20:58 # pozitiv4ik
    Необходимое поражение
    Команда очень молодая и просто уже нет сил вывозить
    Артета летом уничтожит рынок, челы просто не шарят такие как артур и прочая чепуха
    Как же Микель в некст сезоне высушит покета пенсовского, просто уже можно убегать прятаться

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  5. bembo 14.05.2023 20:56 # bembo
    https://m.youtube.com/watch?v=spCv73vWdZ0

    Вот что такое характер и воля к победе
    Пусички, послушайте императриц и берите пример.
    Уже реально надоело, каждый раз одно и то же безволие от арсенала...

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  6. arsenal-win 14.05.2023 20:54 # arsenal-win
    Бл*ть! Ну реально, чемпионы так не проигрывают!

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  7. moneymaker 14.05.2023 20:54 # moneymaker
    Куча дол6ое6ов
    Канте, Райса и Осимхена пилите, еще нужен ТОП защ, можно Ван Дайка например

    (ответить)

  8. takernotagiver 14.05.2023 20:54 # takernotagiver
    С такими наглыми подсуживаниями Сити долго еще будет занимать первое место.

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  9. mc-od 14.05.2023 20:53 # mc-od
    16.03.2023 11:03 # удалить
    mc-od

    Удачи пригородному колхозу и пуканирам в ЛЕ! У манков КАЛ, и артетки вот тоже, думаю, все-таки возьмут трофей, то бишь ЛЕ, в этом сезоне. Скриньте.))

    P.S. Картонок с победкой! Уверен, фараон жестоко "отомстил" у мадридцев.)

    17.03.2023 09:39 # удалить
    mc-od

    Видит ваш бог, честно желал пуканирам выиграть в этом сезоне хоть какой-то трофей. Ну да ладно, фиг с вами, бесхребетные.)

    P.S. C'mon UKRAINE! C'mon KPACUBO! (c)

    Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1

    (ответить)

  10. redwhitegun 14.05.2023 20:52 # redwhitegun
    Хз, лично я очень доволен этим сезоном, задача выполнена. Команда большую часть сезона лидировала против мешков, у которых один запасной игрок получает как вся скамейка Арсенала вместе взятая, не говоря про основу, и как результат травма ключевого игрока не позволила продолжить борьбу.

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  11. bembo 14.05.2023 20:51 # bembo
    Арсенал впервые с сезона 16-17 в лч попали, а гунеры разнылись... Праздник должен быть, парад, салют... Эх, не цените что имеете....

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  12. arsenal-win 14.05.2023 20:51 # arsenal-win
    Болелы Арса, как и я, не унывайте! Игроки и тренеры в этом году опыта наберутся, Не факт что в следующем, но в скором времени, с грамотным подходом конечно), много условий бл*ть капец, должны будут титул брать!!!
    Ну надо быть реалистами...)

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  13. bembo 14.05.2023 20:50 # bembo
    В следующем сезоне арсенал вернется сильнее.

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  14. alexomck 14.05.2023 20:49 # alexomck
    Достижения Арсенала:

    - Чемпион Англии — 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004,
    - Обладатель Кубка Англии — 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020
    - Обладатель Кубка Лиги — 1987, 1993
    - Обладатель Кубка УЕФА — 1970
    - Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА — 1994

    Источник: http://fapl.ru/teams/1/



    Достижения Манчестер Сити без миллиардных вливаний:

    Гвардиола в одной кровати с Фигу спал.

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  15. bembo 14.05.2023 20:48 # bembo
    Будет хорошо если арс не купит опорника и сделает основным жоржа. Хороший игрок, топ трансфер

    Согласны?

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  16. fiezzo 14.05.2023 20:47 # fiezzo
    Если физически здоровый укpaинец мужского пола не сидит с оружием в окопе, значит либо он не считает, что на его страну кто-то напал, либо его это устраивает и он ждёт российский паспорт.

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  17. true-manc 14.05.2023 20:46 # true-manc
    Трансферные балансы клубов за последние 5 лет:

    Сити:
    -259.64m
    арсенал:
    -549.61m

    https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1

    как перестать кричать ?))) ахахахахаххаахахахахахахахха

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  18. sisyazavr 14.05.2023 20:45 # sisyazavr
    Эступиньян. МС вперед

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  19. hachidlo 14.05.2023 20:44 # hachidlo
    Поздравляем Арсенал и малышка такеры с победокой клуба в эйпиель.
    Хотя, подождите...

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  20. bembo 14.05.2023 20:43 # bembo
    Бля класс повезло не купить мудрика, купили за 50 лямов 2 престарелых полена, тросарла и жоржа.
    Изи гениальные трансферы под чемпик, добавили глубины скамейки.

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