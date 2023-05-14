Кин: "Пикфорд — не голкипер топ-уровня"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что Джордан Пикфорд из "Эвертона" не является голкипером топ-уровня.

Ранее в воскресенье 29-летний Пикфорд не смог предотвратить домашнее поражение "Эвертона" от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.



Особенно Кина возмутила игра Пикфорда, когда Илкай Гюндоган забивал свой второй, исполняя штрафной. Джордана называют целью номер один "Юнайтед" на замену Давиду Де Хеа, однако Рой считает, что его бывшему клубу нужен кто-нибудь другой.



"Игра Пикфорда при этом голе — Боже мой! Он выглядит таким маленьким там. Ни растяжки, ни предчувствия. Мика (Ричардс) назвал его голкипером топ-уровня, но он не такой", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.